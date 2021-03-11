İzmir'de yağış var mı? Meteoroloji o illeri uyardı! İşte 11 Mart Perşembe hava durumu...

MARMARA

Çok bulutlu bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (60-80 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.