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Haberler Galeri İzmir'de yağış var mı? Meteoroloji o illeri uyardı! İşte 11 Mart Perşembe hava durumu...

İzmir'de yağış var mı? Meteoroloji o illeri uyardı! İşte 11 Mart Perşembe hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin (Mersin dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Ege, Marmara'nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 11 Mart Perşembe hava durumu....

Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 08:35 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 08:41
İzmir'de yağış var mı? Meteoroloji o illeri uyardı! İşte 11 Mart Perşembe hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Hatay'ın batı kesimleri ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli(20-50 mm) olaması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı( sel,su baskını, Ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli ulunmalıdır.

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İzmir'de yağış var mı? Meteoroloji o illeri uyardı! İşte 11 Mart Perşembe hava durumu...

MARMARA

Çok bulutlu bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (60-80 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir'de yağış var mı? Meteoroloji o illeri uyardı! İşte 11 Mart Perşembe hava durumu...

EGE

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı,kuzey Ege'nin iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (60-80 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'de yağış var mı? Meteoroloji o illeri uyardı! İşte 11 Mart Perşembe hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin ( Mersin dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (70-100km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu,öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 11°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 6°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

İzmir'de yağış var mı? Meteoroloji o illeri uyardı! İşte 11 Mart Perşembe hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak güneyinin yer yer gök gürültülü sağanak, kuzey kesimleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu

NEVŞEHİR °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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