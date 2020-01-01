İzmir'de 'yeni yıl' coşkusu

HAVADAN, KARADAN VE DENİZDEN ÖNLEM

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli şubelerine bağlı 5 bin 500 polis, gece boyunca şehirde görev yaptı. 5 deniz aracı Kordonboyu, Konak Meydanı, Karşıyaka ve Göztepe açıklarında devriye gezerken, 3 helikopter şehirdeki hareketliliği havadan takip ederek, güvenlik önlemlerine destek verdi. Araçların girmesinin zor ve eğlencenin yoğun olduğu alanlarda ise 78 yunus, 260 trafik ve çok sayıda sivil ekip taciz, yağma, gasp ve kavga gibi asayiş olaylarını önlemek için görev yaptı. Ayrıca, eğlence mekanlarının çıkışında, çok sayıda araç durdurularak, alkol kontrolü yapıldı.