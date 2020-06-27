  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İzmir'de YKS heyecanı! Bekleyiş devam ediyor!

İzmir'de YKS heyecanı! Bekleyiş devam ediyor!

İzmir'de YKS heyecsnı decam ediyor. Öğrenciler içeride ter dökerken, velilerde dışarıdaki bekleyişini sürdürüyor. Öğrenciler ve ailelerinin koronavirüs önlemleri kapsamında maske taktığı gözlenirken sosyal mesafeye uyulmaması dikkat çekti. Öğrenciler sınava girecekleri binaya sırayla ve el dezenfektanı kullandıktan sonra alındı.

Giriş Tarihi: 27 Haziran 2020 Cumartesi 12:06 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2020 Cumartesi 12:16
İzmir'de YKS heyecanı! Bekleyiş devam ediyor!
İzmir'de YKS heyecanı! Bekleyiş devam ediyor!

İzmir'de Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren binlerce öğrenci, sabah saatlerinden itibaren okul binaları önünde yoğunluk oluşturdu. Velilerin de öğrenciler kadar heyecanlı olduğu gözlenirken, bir veli kızına şans getirmesi için şekerine dua okuduğunu söyledi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir'de YKS heyecanı! Bekleyiş devam ediyor!
İzmir'de YKS heyecanı! Bekleyiş devam ediyor!

Üniversite hayali kuran binlerce öğrencinin ilk oturumuna katıldığı YKS saat 10.15'te başladı. Öğrencilerin ulaşım ve sağlık problemi yaşamaması için sokağa çıkma yasağının uygulandığı 81 ilde öğrenciler sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulun yolunu tuttu.

İzmir'de YKS heyecanı! Bekleyiş devam ediyor!
İzmir'de YKS heyecanı! Bekleyiş devam ediyor!

İzmir'de de Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde sınava girecek öğrenciler velileriyle birlikte okul binası önünde yoğunluk oluşturdu. Öğrenciler ve ailelerinin koronavirüs önlemleri kapsamında maske taktığı gözlenirken sosyal mesafeye uyulmaması dikkat çekti. Öğrenciler sınava girecekleri binaya sırayla ve el dezenfektanı kullandıktan sonra alındı.

İzmir'de YKS heyecanı! Bekleyiş devam ediyor!
İzmir'de YKS heyecanı! Bekleyiş devam ediyor!

Sınava oldukça iyi hazırlandığını anlatan öğrencilerden Oğuzhan Ataç (18), ilk kez girdiği bu sınavda iddialı olduğunu dile getirerek, "Dershaneye de gidiyordum. Ama koronavirüs salgını nedeniyle kurs merkezleri kapandığı için evde hazırlanmak zorunda kaldım. Benim için zor oldu. Milli Savunma sınavına girmiştim. Hedefim sahil güvenlik astsubaylığı" dedi.

Kara Harp Okulu veya polislik okumak istediğini ifade eden öğrencilerden Berke Şafak da "Yeteri düzeyde çalıştığıma inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp sınavdan alnımın akıyla çıkmayı planlıyorum. İlk kez giriyorum sınava" diye konuştu.

İzmir'de YKS heyecanı! Bekleyiş devam ediyor!
İzmir'de YKS heyecanı! Bekleyiş devam ediyor!

BABADAN ŞEKER DUASI
Ege Üniversitesi kampüsüne çocuklarla birlikte gelen veliler de en az öğrenciler kadar heyecanlıydı. Anne Arzu Şafak, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Bütün sene onunla birlikteydim. Okulda beraber hazırlandık, hep gözümün önündeydi. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Okulda öğretmenlerinin desteği çok oldu. Ben de evde destek verdim. Ben oğlumu daha az gördüm. Öğretmenlerinin emeği daha fazla. Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmak zorundaydı. Daha fazla ders çalışma imkanı oldu. Bize bu salgının olumlu yansıması oldu diyebilirim" dedi.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Ünü sihirbazın sırrı ortaya çıktı! O numaralar bakın nasıl yapılıyor?
Ünü sihirbazın sırrı ortaya çıktı! O numaralar bakın nasıl yapılıyor?
  • SON DAKİKA