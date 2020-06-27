İzmir'de YKS heyecanı! Bekleyiş devam ediyor!

Sınava oldukça iyi hazırlandığını anlatan öğrencilerden Oğuzhan Ataç (18), ilk kez girdiği bu sınavda iddialı olduğunu dile getirerek, "Dershaneye de gidiyordum. Ama koronavirüs salgını nedeniyle kurs merkezleri kapandığı için evde hazırlanmak zorunda kaldım. Benim için zor oldu. Milli Savunma sınavına girmiştim. Hedefim sahil güvenlik astsubaylığı" dedi.

Kara Harp Okulu veya polislik okumak istediğini ifade eden öğrencilerden Berke Şafak da "Yeteri düzeyde çalıştığıma inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp sınavdan alnımın akıyla çıkmayı planlıyorum. İlk kez giriyorum sınava" diye konuştu.