İzmir'deki 1 gün 12 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? Bu ilçede oturanlar dikkat

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (14 Ocak Salı) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Buca'daki 1 gün 12 saatlik su kesintisinin ne zaman biteceği merak ediliyor. İşte 14 Ocak Salı İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 14 Ocak 2025 11:07 Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 11:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





