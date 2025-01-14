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İzmir'deki 1 gün 12 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? Bu ilçede oturanlar dikkat

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (14 Ocak Salı) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Buca'daki 1 gün 12 saatlik su kesintisinin ne zaman biteceği merak ediliyor. İşte 14 Ocak Salı İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’deki 1 gün 12 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? Bu ilçede oturanlar dikkat

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 14 Ocak Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’deki 1 gün 12 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? Bu ilçede oturanlar dikkat

BUCA ATATÜRK 13.01.2025 saat 10:00 ile 14.01.2025 saat 22:00 arasında yaklaşık 1 gün 12 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’deki 1 gün 12 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? Bu ilçede oturanlar dikkat

KARŞIYAKA BOSTANLI, ATAKENT 14.01.2025 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’deki 1 gün 12 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? Bu ilçede oturanlar dikkat

ÖDEMİŞ ÇAMYAYLA, HORZUM, HACIHASAN, KEMER, YILANLI, ARTICAK, ÇOBANLAR, GÖLCÜK 14.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’deki 1 gün 12 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? Bu ilçede oturanlar dikkat

SELÇUK ATATÜRK 14.01.2025 saat 10:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’deki 1 gün 12 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? Bu ilçede oturanlar dikkat

URLA ŞİRİNKENT, KALABAK, YENİCE 14.01.2025 saat 10:20 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.