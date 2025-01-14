İzmir'deki 1 gün 12 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? Bu ilçede oturanlar dikkat
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (14 Ocak Salı) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Buca'daki 1 gün 12 saatlik su kesintisinin ne zaman biteceği merak ediliyor. İşte 14 Ocak Salı İzmir su kesintisi detayları...
SEMANUR ARSLAN
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 14 Ocak Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...