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İzmir'deki Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Başkan Erdoğan'ın katılımı ile açıldı! Bilal Saygılı Camii'nin özellikleri neler?

İzmir'de Ege Üniversitesi yerleşkesinde yapımı tamamlanan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cuma Namazının ardından gerçekleştirilen açılışta, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti. Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2019 Cuma 17:19 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2019 Cuma 17:52
İzmir'deki Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Başkan Erdoğan'ın katılımı ile açıldı! Bilal Saygılı Camii'nin özellikleri neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, tüm katılımcıları selamlayarak, cami ve külliyenin İzmir, Türkiye ve özellikle Ege Üniversitesi için hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, caminin yapımına katkıda bulunanları ve emeği geçenleri tebrik etti.

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İzmir'deki Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Başkan Erdoğan'ın katılımı ile açıldı! Bilal Saygılı Camii'nin özellikleri neler?

Bilal Saygılı ve ailesine böyle bir ibadethaneyi kazandırdıkları için şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, caminin 16'ncı yüzyıl geleneksel Osmanlı mimarisi ve sanat anlayışıyla inşa edildiğini, konumu ve kendine has estetiği ile İzmir'in sembollerinden biri olduğunu dile getirdi.

İzmir'deki Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Başkan Erdoğan'ın katılımı ile açıldı! Bilal Saygılı Camii'nin özellikleri neler?

Camide 3 bin 500'ü kapalı, 4 bin 500'ü açık alanda olmak üzere toplam 8 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceğini belirten Erdoğan, caminin İzmir'in Mimar Sinan tarzındaki eserlerinden bir tanesi olduğunu bildirdi.

Caminin altında bulunan konferans salonunun da çeşitli etkinliklerde kullanılacağını ifade eden Erdoğan, caminin 7 bin 500 metrekarelik arsa alanına, 28 metre kubbe yüksekliğine ve her biri 50 metre uzunluğunda iki şerefeli iki minareye sahip olduğunu söyledi.

İzmir'deki Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Başkan Erdoğan'ın katılımı ile açıldı! Bilal Saygılı Camii'nin özellikleri neler?

"MÜSLÜMAN OLARAK BİZLERE ÇOK NET BİR ŞEKİLDE MESCİTLERİ İMAR VE İHYA ETMEMİZ EMREDİLİYOR"
Külliye bünyesinde çok amaçlı kültür merkezi, aşevi, çay ocağı, konferans salonu, çocuk bakım odası, sergi mekanları ve kongre salonunun de yer aldığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tüm bu özellikleriyle Bilal Saygılı Cami ve Külliyesi'nin her bakımdan adına, şehrimize yaraşır bir eser olduğunu görüyoruz. Rabbim, Kuran-ı Kerim'de, 'Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder' buyuruyor. Hayat rehberimiz, Resulü Ekrem Aleyhisalatüvesselam Efendimiz, bir hadisi şeriflerinde, kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit inşa ederse Allahu Teala'nın da ona cennette bir ev inşa edeceğini müjdeliyor.

İzmir'deki Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Başkan Erdoğan'ın katılımı ile açıldı! Bilal Saygılı Camii'nin özellikleri neler?

Bir Müslüman olarak bizlere çok net bir şekilde mescitlere sahip çıkmamız, onları imar ve ihya etmemiz gerektiği emrediliyor. Hiç şüphesiz bunun yolu da camilerimizi ibadet ve ilimle birlikte hayatımızın da merkezi haline getirmektir. Bizim inancımızda cami gelinen, kullanılan ve iş bitince terk edilen bir mekan hiçbir zaman olmamıştır."

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