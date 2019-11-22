İzmir'deki Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Başkan Erdoğan'ın katılımı ile açıldı! Bilal Saygılı Camii'nin özellikleri neler?

"MÜSLÜMAN OLARAK BİZLERE ÇOK NET BİR ŞEKİLDE MESCİTLERİ İMAR VE İHYA ETMEMİZ EMREDİLİYOR"

Külliye bünyesinde çok amaçlı kültür merkezi, aşevi, çay ocağı, konferans salonu, çocuk bakım odası, sergi mekanları ve kongre salonunun de yer aldığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tüm bu özellikleriyle Bilal Saygılı Cami ve Külliyesi'nin her bakımdan adına, şehrimize yaraşır bir eser olduğunu görüyoruz. Rabbim, Kuran-ı Kerim'de, 'Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder' buyuruyor. Hayat rehberimiz, Resulü Ekrem Aleyhisalatüvesselam Efendimiz, bir hadisi şeriflerinde, kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit inşa ederse Allahu Teala'nın da ona cennette bir ev inşa edeceğini müjdeliyor.