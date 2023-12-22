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Haberler Galeri İzmir'deki Çakalburnu Lagünü'nünde eşsiz manzara

İzmir'deki Çakalburnu Lagünü'nünde eşsiz manzara

İzmir'in Balçova ilçesinde yer alan Çakalburnu Lagünü, özellikle kış aylarında korunaklı yapısıyla dikkat çekiyor. Bu doğal alan, flamingoların yanı sıra martı, balıkçıl, sakarmeke ve yabani ördek gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

AA

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 13:42 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 13:44

İzmir’deki Çakalburnu Lagünü’nünde eşsiz manzara

İzmir'in doğal zenginlikleri arasında yer alan Çakalburnu Lagünü, benzersiz ekosistemi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

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İzmir’deki Çakalburnu Lagünü’nünde eşsiz manzara

Kuş gözlemcileri için önemli bir alan olan lagün, yılın farklı dönemlerinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

İzmir’deki Çakalburnu Lagünü’nünde eşsiz manzara

Ziyaretçilere doğayla iç içe keyifli bir deneyim sunan lagün, koruma altındaki alanlarıyla öne çıkıyor. İzmir'in bu doğal cennetini keşfetmek için bölgeye ilgi her geçen gün artıyor.

İzmir’deki Çakalburnu Lagünü’nünde eşsiz manzara

Çakalburnu Lagünü hem görsel şöleni hem de doğal yaşamı koruma misyonuyla İzmir'in öne çıkan destinasyonlarından biri.

İzmir’deki Çakalburnu Lagünü’nünde eşsiz manzara

Doğaseverler için benzersiz bir keşif noktası olan bu lagün, ziyaretçilere unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunuyor.

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