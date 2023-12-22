İzmir'deki Çakalburnu Lagünü'nünde eşsiz manzara

İzmir'in Balçova ilçesinde yer alan Çakalburnu Lagünü, özellikle kış aylarında korunaklı yapısıyla dikkat çekiyor. Bu doğal alan, flamingoların yanı sıra martı, balıkçıl, sakarmeke ve yabani ördek gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.