İzmir'deki depremi gözler önüne seren kareler

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir Bornova'da yıkılan Emrah apartmanında arama ve kurtarma çalışması devam etti.