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İzmir'deki depremi gözler önüne seren kareler

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir Bornova'da yıkılan Emrah apartmanında arama ve kurtarma çalışması devam etti.

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 19:07 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 19:09
İzmir'deki depremi gözler önüne seren kareler

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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İzmir'deki depremi gözler önüne seren kareler
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan binanın enkazından yaralılar çıkarıldı.
İzmir'deki depremi gözler önüne seren kareler

Çalışmalar sonucu enkazdan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binada yakınları bulunanların endişeli bekleyişi devam ediyor.

İzmir'deki depremi gözler önüne seren kareler

İzmir'deki depremi gözler önüne seren kareler

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