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> İzmir’den Uşak’a koşup, Uşak’tan da Trabzon’a kadar yürüyorlar! İşte Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları
İzmir’den Uşak’a koşup, Uşak’tan da Trabzon’a kadar yürüyorlar! İşte Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları
Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında gördükleri zorlu eğitimin ardından, iç güvenlik harekatlarında ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlara gelecek olan, tamamı gönüllü Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları, zor doğa ve iklim koşullarında ortaya koydukları üstün performanslarıyla dikkat çekerken cesaretleriyle de erkek meslektaşlarını aratmadı.
Giriş Tarihi: 28 Ocak 2020 Salı 10:19
Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2020 Salı 10:19
İzmir’den Uşak’a koşup, Uşak’tan da Trabzon’a kadar yürüyorlar! İşte Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları
Tarihte ilk kez Jandarma Komando Astsubay olarak görev alacak kadınlar, ülkenin sayılı komando okullarından olan Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında uzun süre uykusuzluk ve yorgunluğa dayanıklı, stres altında doğru karar verme yeteneğine sahip ve teröristleri etkisiz hale getirecek şekilde yetiştiriliyor.
İzmir’den Uşak’a koşup, Uşak’tan da Trabzon’a kadar yürüyorlar! İşte Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları
Kadın komandoların, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki nefes kesen eğitimlerine tanıklık edildi.
İzmir’den Uşak’a koşup, Uşak’tan da Trabzon’a kadar yürüyorlar! İşte Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları
Ülkenin her bölgesinde ve sınır ötesinde her türlü arazi ve iklim şartında görev yapabilecek kabiliyette eğitim gören kadın Jandarma Komando Astsubaylar, zor şartlara hazırlık için gece gündüz demeden zorlu eğitimlerden geçiyor.
İzmir’den Uşak’a koşup, Uşak’tan da Trabzon’a kadar yürüyorlar! İşte Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları
İZMİR'DEN UŞAK'A KADAR KOŞU
İç güvenlik harekatlarında büyük önem taşıyan kondisyon ve dayanıklılığın arttırılmasına yönelik olarak eğitimler de alan kadın Jandarma Komando Astsubay kursiyerler, eğitimin sonuna gelindiğinde tam teçhizatla İzmir'den Uşak'a kadar koşmuş, Uşak'tan Trabzon'a kadar ise yürümüş oluyorlar.
İzmir’den Uşak’a koşup, Uşak’tan da Trabzon’a kadar yürüyorlar! İşte Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları
20 hafta eğitim gördükleri Foça Jandarma Komando Okulunda çok sayıda cesaret parkurunda eğitim gören kadın Jandarma Komandolar, düşman geri bölgesine harekat düzenleyebilecek şekilde, tim komutanı olarak yetiştiriliyor.