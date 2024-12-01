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Haberler Galeri İzmir'e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 1 Aralık Pazar hava durumu...

İzmir'e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 1 Aralık Pazar hava durumu...

Son dakika haberleri... Bugün (1 Aralık Pazar) İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Bugün Ege'de yağış var mı? soruları planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre bugün Ege'de havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 1 Aralık Pazar il il hava durumu...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 1 Aralık Pazar hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 1 Aralık Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 1 Aralık Pazar hava durumu...

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 14°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C

Çok bulutlu

İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 1 Aralık Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu, bölgenin batısının parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Az bulutlu

İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 1 Aralık Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin batısının parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 1 Aralık Pazar hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 1 Aralık Pazar hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 1 Aralık Pazar hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM °C, -6°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 3°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Az bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 1 Aralık Pazar hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Az bulutlu