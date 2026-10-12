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Haberler Galeri İZMİR'E GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI 12 EKİM PAZARTESİ | HAVA DURUMU

İZMİR'E GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI 12 EKİM PAZARTESİ | HAVA DURUMU

Yeni haftada hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağış hangi saatlerde etkili olacak? İstanbul'da bugün yağmur var mı? Hava durumu nasıl? soruları merak ediliyor. Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı. İşte 12 Ekim Pazartesi hava durumu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İZMİR'E GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI 12 EKİM PAZARTESİ | HAVA DURUMU
İZMİR’E GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI 12 EKİM PAZARTESİ | HAVA DURUMU

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İZMİR'E GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI 12 EKİM PAZARTESİ | HAVA DURUMU
İZMİR’E GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI 12 EKİM PAZARTESİ | HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kocaeli ve Sakarya hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C

İZMİR'E GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI 12 EKİM PAZARTESİ | HAVA DURUMU
İZMİR’E GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI 12 EKİM PAZARTESİ | HAVA DURUMU

AKDENİZ

Parcalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR'E GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI 12 EKİM PAZARTESİ | HAVA DURUMU
İZMİR’E GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI 12 EKİM PAZARTESİ | HAVA DURUMU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR'E GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI 12 EKİM PAZARTESİ | HAVA DURUMU
İZMİR’E GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI 12 EKİM PAZARTESİ | HAVA DURUMU

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR'E GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI 12 EKİM PAZARTESİ | HAVA DURUMU
İZMİR’E GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI 12 EKİM PAZARTESİ | HAVA DURUMU

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR'E GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI 12 EKİM PAZARTESİ | HAVA DURUMU
İZMİR’E GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI 12 EKİM PAZARTESİ | HAVA DURUMU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan ve Iğdır dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR'E GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI 12 EKİM PAZARTESİ | HAVA DURUMU
İZMİR’E GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI 12 EKİM PAZARTESİ | HAVA DURUMU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.