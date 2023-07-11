İzmir’e rekor sıcaklık uyarısı! O güne dikkat!

Daha sonra sıcaklık 2017'de 40 dereceyi geçmişti. 2 Temmuz 2017 yılından sonra biz hiç temmuz ayında 40 dereceyi görmedik. İlk kez bu cuma 40-41 dereceleri göreceğiz. Belki de yeni rekor kırılacak. Nisan ayından itibaren çok serin bir dönem yaşadık. Mayıs ve haziran ayı da serin geçti.