İzmir’e rekor sıcaklık uyarısı! O güne dikkat!

İzmir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ile birlikte sokaklar boş kaldı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, yaptığı açıklamada "İzmir'de sıcaklık rekoru 9 Temmuz 2000'de kırıldı. 23 yıl önce kırılan rekorda sıcaklık 42.6 dereceye ulaşmıştı. Daha sonra sıcaklık 2017'de 40 dereceyi geçmişti. 2017'den sonra, hiç temmuz ayında 40 dereceyi görmedik. İlk kez bu cuma 40-41 dereceleri göreceğiz. Belki de yeni rekor kırılacak" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 14:43 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 14:45