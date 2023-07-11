  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir'e rekor sıcaklık uyarısı! O güne dikkat!

İzmir'e rekor sıcaklık uyarısı! O güne dikkat!

İzmir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ile birlikte sokaklar boş kaldı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, yaptığı açıklamada "İzmir'de sıcaklık rekoru 9 Temmuz 2000'de kırıldı. 23 yıl önce kırılan rekorda sıcaklık 42.6 dereceye ulaşmıştı. Daha sonra sıcaklık 2017'de 40 dereceyi geçmişti. 2017'den sonra, hiç temmuz ayında 40 dereceyi görmedik. İlk kez bu cuma 40-41 dereceleri göreceğiz. Belki de yeni rekor kırılacak" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 14:43 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 14:45

İzmir’e rekor sıcaklık uyarısı! O güne dikkat!

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü bugün İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'nin sıcak hava dalgası etkisine gireceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece üzerine çıkması beklendiği bildirildi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’e rekor sıcaklık uyarısı! O güne dikkat!

Meteoroloji yetkilileri, başta kronik rahatsızlığı olanlar ile yaşlılar ve çocukları, günün en sıcak zamanı olan 11.00- 16.00 saatleri arasında mümkün olmadıkça dışarı çıkmayıp, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. İllere göre beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle; İzmir 36-40, Aydın 37-44, Çanakkale 36-39, Balıkesir 33-40, Manisa ise 37-43 derece.

İzmir’e rekor sıcaklık uyarısı! O güne dikkat!

'SICAKLIK TARIM ÜRÜNLERİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ'
'Sıcak hava' uyarısının ardından DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha önce 2000'li yıllarda sıcaklık rekorunun kırıldığını söyleyen Prof. Dr. Doğan Yaşar, sıcaklıkların iklim kriziyle bağlantısı olmadığını, son derece olağan karşılanması gerektiğini ifade ederek, "İzmir'de sıcaklık rekoru 9 Temmuz 2000'de kırıldı. 23 yıl önce kırılan rekorda sıcaklık 42.6 dereceye ulaşmıştı.

İzmir’e rekor sıcaklık uyarısı! O güne dikkat!

Daha sonra sıcaklık 2017'de 40 dereceyi geçmişti. 2 Temmuz 2017 yılından sonra biz hiç temmuz ayında 40 dereceyi görmedik. İlk kez bu cuma 40-41 dereceleri göreceğiz. Belki de yeni rekor kırılacak. Nisan ayından itibaren çok serin bir dönem yaşadık. Mayıs ve haziran ayı da serin geçti.

İzmir’e rekor sıcaklık uyarısı! O güne dikkat!

Havanın ısınması ve sıcaklığın artması bu kadar anormal değil. Olması gerekiyor. Bu sıcaklık tarım ürünleri açısından çok önemli. Özellikle pamukçular bekliyor. Korkulacak bir şey yok ancak işi olmayan perşembe gününden itibaren dışarı çıkmamaya özen göstersin" ifadelerini kullandı.

  • SON DAKİKA