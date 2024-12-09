İzmir’e son dakika gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 9 Aralık Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısında yer yer kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı