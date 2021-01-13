  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İzmir'i sel aldı! İçler acısı kareler...

İzmir'i sel aldı! İçler acısı kareler...

İzmir'in Buca, Karabağlar, Gaziemir, Konak, Bornova, Balçova, Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere ilçeleri ve çevresinde etkili olan sağanak hayatı felç etti.

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 01:49 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 01:52
İzmir'i sel aldı! İçler acısı kareler...
İzmir'i sel aldı! İçler acısı kareler...

Kentte akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artıran sağanak, bazı sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir'i sel aldı! İçler acısı kareler...
İzmir'i sel aldı! İçler acısı kareler...

Buca ilçesi Gürçeşme bölgesi 3533 Sokak ve çevresinde de şiddetli yağış nedeniyle su taşkını yaşandı.

İzmir'i sel aldı! İçler acısı kareler...
İzmir'i sel aldı! İçler acısı kareler...

Karşıyaka ilçesine gidiş yönünde Altınyol'un bazı noktalarında, Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi'nde derin su birikintileri oluştu.

İzmir'i sel aldı! İçler acısı kareler...
İzmir'i sel aldı! İçler acısı kareler...

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbarlar üzerine kentin çeşitli noktalarına sevk ediliyor.

İzmir'i sel aldı! İçler acısı kareler...
İzmir'i sel aldı! İçler acısı kareler...
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı 1 milyon kibritle öyle bir şey yaptı ki... Video sosyal medyayı salladı
1 milyon kibritle öyle bir şey yaptı ki... Video sosyal medyayı salladı