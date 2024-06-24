İZMİRİM KART BAKİYE SORGULAMA VE YÜKLEME EKRANI | Kartımda ne kadar para kalmış?

KARTIMI KAYBETTİM, BULUNUP SİZE TESLİM EDİLDİ Mİ?
Kayıp kart kişisel bir kart ise, kartın bulunması halinde bir süre kurumumuzun Konak Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:36/B Zemin Kat Kapani İş Hanı Konak / İZMİR adresinde bir süre korunmaktadır.
Kayıp kartınız için 153 çağrı merkezini arayarak öncelikle kartınızı kullanıma kapatıp, kartınızın bulunup bulunmadığını öğrenebilirsiniz.
KAYIP VEYA ÇALINMIŞ KİŞİSEL KARTIMI ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUYLA YENİLEYEBİLİR MİYİM?
Kayıp, çalıntı ve yıpranmış kişisel kartlarınızın yenileme işlemleri için merkez ve şubelere şahsen başvurulmalıdır. Kayıp, çalıntı veya yıpranmış kişişel kartların yenileme işlemleri için çevrimiçi (online ) başvuru kabul edilmemektedir.
Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf ile kart ücretini başvuru noktasında ödeyen başvuru sahiplerine kartı 10 dakika içinde basılarak teslim edilir.
Başvurular, Konak Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü, Konak Katlı Otopark altı, Bostanlı, Fahrettin Altay, Bornova, Üçyol, Şirinyer, Torbalı ve Menemen Kart Başvuru Merkezlerinden yapılabilir.