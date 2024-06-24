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Haberler Galeri İZMİRİM KART BAKİYE SORGULAMA VE YÜKLEME EKRANI | Kartımda ne kadar para kalmış?

İZMİRİM KART BAKİYE SORGULAMA VE YÜKLEME EKRANI | Kartımda ne kadar para kalmış?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de toplu taşıma kullananlar tarafından kullanılan İzmirim Kart'ın bakiye sorgulama ve yükleme adımları merak ediliyor. İzmirim Kart'ım da ne kadar para kaldı? İzmirim Kart bakiye yüklemesi nasıl yapılır? soruları araştırılıyor. İşte İzmirim Kart bakiye sorgulama ve yükleme ekranı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 24.06.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 10:50

İZMİRİM KART BAKİYE SORGULAMA VE YÜKLEME EKRANI | Kartımda ne kadar para kalmış?
İZMİRİM KART BAKİYE SORGULAMA VE YÜKLEME EKRANI | Kartımda ne kadar para kalmış?

İzmirim Kart kullananlar bakiye yükleme ve sorgulama işlemlerini araştırıyor. Özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde sıklıkla tercih edilen toplu taşıma için gerekli olan İzmirim Kart'a bakiye yüklemek için uygulamadan yararlanmak mümkün. İşte İzmirim Kart bakiye yükleme adımları...

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İZMİRİM KART BAKİYE SORGULAMA VE YÜKLEME EKRANI | Kartımda ne kadar para kalmış?
İZMİRİM KART BAKİYE SORGULAMA VE YÜKLEME EKRANI | Kartımda ne kadar para kalmış?

İZMİRİM KART BAKİYE YÜKLEMESİ NASIL YAPILIR?

İzmirim Kart'a yapılan online yüklemeler, ödeme işleminden sonra 1 saat içinde ve kartınızın ilk kullanımında otomatik olarak aktif hale gelecektir. İzmirim Kart'a yapılan web dolum işleminin kart bakiyesine yansımaması durumunda, web dolum işlemi yapıldığının şoför personele bildirilmesi halinde dolum işleminin karta yansıtılması sağlanacaktır.
İzmirim Kart TL yükleme miktarı en az 1(bir) TL, en çok 500 (beş yüz) TL olabilir. İnternet üzerinden TL yüklemesi, sadece 3D Secure özelliği aktif olan Kredi Kartları ile yapılabilmektedir.

BAKİYE YÜKLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİRİM KART BAKİYE SORGULAMA VE YÜKLEME EKRANI | Kartımda ne kadar para kalmış?
İZMİRİM KART BAKİYE SORGULAMA VE YÜKLEME EKRANI | Kartımda ne kadar para kalmış?

NEREDEN İZMİRİM KART ALABİLİRİM?
İzmirim Kart; kent genelinde yaygın olarak bulunan İzmirim Kart satış noktası logosunun bulunduğu bayilerde; ulaşım noktalarındaki istasyonlarındaki dolum otomatı olan yüklematik cihazlarından kart ücreti ödenerek satın alınır ve bakiye yükleme yapılarak kullanılır.

Kurumumuz Konak Ulaşım Kartları Müdürlüğü Bulvarı No:36/B Zemin Kat Kapani İş Hanı Konak / İZMİR adresinde bina dışında iki adet sürekli kullanımdadır.

KART BAKİYE YÜKLEME LİMİTİ VAR MI?
İzmirim Kart uygulamasında en az 20 TL, en fazla 500 TL tek seferde, toplamda 1250 TL yüklenebilir.

İZMİRİM KART BAKİYE SORGULAMA VE YÜKLEME EKRANI | Kartımda ne kadar para kalmış?
İZMİRİM KART BAKİYE SORGULAMA VE YÜKLEME EKRANI | Kartımda ne kadar para kalmış?

KARTIMI KAYBETTİM, BULUNUP SİZE TESLİM EDİLDİ Mİ?
Kayıp kart kişisel bir kart ise, kartın bulunması halinde bir süre kurumumuzun Konak Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:36/B Zemin Kat Kapani İş Hanı Konak / İZMİR adresinde bir süre korunmaktadır.

Kayıp kartınız için 153 çağrı merkezini arayarak öncelikle kartınızı kullanıma kapatıp, kartınızın bulunup bulunmadığını öğrenebilirsiniz.

KAYIP VEYA ÇALINMIŞ KİŞİSEL KARTIMI ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUYLA YENİLEYEBİLİR MİYİM?
Kayıp, çalıntı ve yıpranmış kişisel kartlarınızın yenileme işlemleri için merkez ve şubelere şahsen başvurulmalıdır. Kayıp, çalıntı veya yıpranmış kişişel kartların yenileme işlemleri için çevrimiçi (online ) başvuru kabul edilmemektedir.

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf ile kart ücretini başvuru noktasında ödeyen başvuru sahiplerine kartı 10 dakika içinde basılarak teslim edilir.

Başvurular, Konak Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü, Konak Katlı Otopark altı, Bostanlı, Fahrettin Altay, Bornova, Üçyol, Şirinyer, Torbalı ve Menemen Kart Başvuru Merkezlerinden yapılabilir.