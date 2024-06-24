İZMİRİM KART BAKİYE SORGULAMA VE YÜKLEME EKRANI | Kartımda ne kadar para kalmış?

İZMİRİM KART BAKİYE YÜKLEMESİ NASIL YAPILIR?

İzmirim Kart'a yapılan online yüklemeler, ödeme işleminden sonra 1 saat içinde ve kartınızın ilk kullanımında otomatik olarak aktif hale gelecektir. İzmirim Kart'a yapılan web dolum işleminin kart bakiyesine yansımaması durumunda, web dolum işlemi yapıldığının şoför personele bildirilmesi halinde dolum işleminin karta yansıtılması sağlanacaktır.

İzmirim Kart TL yükleme miktarı en az 1(bir) TL, en çok 500 (beş yüz) TL olabilir. İnternet üzerinden TL yüklemesi, sadece 3D Secure özelliği aktif olan Kredi Kartları ile yapılabilmektedir.