İZMİRİM KART BAKİYE YÜKLEME EKRANI | Kent kart bakiye sorgulaması nasıl yapılır?

İZMİRİM KART NEREDEN ALINIR?

İzmir'de toplu ulaşım sistemindeki tüm araçları kullanmak ve belediye hizmetlerinden yararlanabilmek İzmirim Kart ve Bilet35 olarak adlandırılan 2-3-5 ve 10 binişlik "kullan at" tipindeki kart bilet satın alınmalıdır.

İzmirim Kart; kent genelinde yaygın olarak bulunan İzmirim Kart satış noktası logosunun bulunduğu bayilerde; ulaşım noktalarındaki istasyonlarındaki dolum otomatı olan yüklematik cihazlarından kart ücreti ödenerek satın alınır ve bakiye yükleme yapılarak kullanılır.