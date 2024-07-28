  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İZMİRİM KART BAKİYE YÜKLEME EKRANI | Kent kart bakiye sorgulaması nasıl yapılır?

İZMİRİM KART BAKİYE YÜKLEME EKRANI | Kent kart bakiye sorgulaması nasıl yapılır?

Son dakika İzmir haberleri... İzmirim Kart'ta ne kadar para kaldı? İzmirim Kart bakiye yüklemesi nasıl yapılır? İzmirim Kartı bakiye sorgulaması nereden yapılır? soruları merak ediliyor. İşte İzmir'de toplu ulaşımda kullanılan İzmirim Kart'a bakiye yükleme adımları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 28.07.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 10:59

İZMİRİM KART BAKİYE YÜKLEME EKRANI | Kent kart bakiye sorgulaması nasıl yapılır?
İZMİRİM KART BAKİYE YÜKLEME EKRANI | Kent kart bakiye sorgulaması nasıl yapılır?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de toplu ulaşımı kullananlar İzmirim Kart'a bakiye yükleme işlemlerini araştırıyor. İzmirim Kart'a nasıl para yüklerim? Kredi kartıyla İzmirim Kart'a ödeme yapabilir miyim? soruları merak ediliyor. İşte İzmirim Kart'a para yükleme ekranı...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İZMİRİM KART BAKİYE YÜKLEME EKRANI | Kent kart bakiye sorgulaması nasıl yapılır?
İZMİRİM KART BAKİYE YÜKLEME EKRANI | Kent kart bakiye sorgulaması nasıl yapılır?

İZMİRİM KART NEREDEN ALINIR?

İzmir'de toplu ulaşım sistemindeki tüm araçları kullanmak ve belediye hizmetlerinden yararlanabilmek İzmirim Kart ve Bilet35 olarak adlandırılan 2-3-5 ve 10 binişlik "kullan at" tipindeki kart bilet satın alınmalıdır.

İzmirim Kart; kent genelinde yaygın olarak bulunan İzmirim Kart satış noktası logosunun bulunduğu bayilerde; ulaşım noktalarındaki istasyonlarındaki dolum otomatı olan yüklematik cihazlarından kart ücreti ödenerek satın alınır ve bakiye yükleme yapılarak kullanılır.

İZMİRİM KART BAKİYE İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİRİM KART BAKİYE YÜKLEME EKRANI | Kent kart bakiye sorgulaması nasıl yapılır?
İZMİRİM KART BAKİYE YÜKLEME EKRANI | Kent kart bakiye sorgulaması nasıl yapılır?

ULAŞIMDA KREDİ KARTI KULLANABİLİR MİYİM?

Sahip olduğunuz temassız özellikli banka veya kredi kartı ile İzdeniz, Eshot otobüsleri, metro ve tramvay sisteminden kesintisiz yararlanabilirsiniz. Turnike ve araçlarda validatörlerde okuttuğunuz kredi kartınız ile hızla geçiş yapabilirsiniz.

Kredi kartı uygulamaları henüz ilçe otobüs seferleri olan İZTAŞIT ile İzban banliyö sisteminde kullanılmamaktadır.

Kredi kartlı geçişlerde; gittiğin kadar öde, aktarma hakkı ve kişisel kartlara yönelik indirimler bulunmamaktadır.

Kredi kartı kullanımında; ulaşımda her binişte tam tarife üzerinden ücretlendirilerek öde ve geç kolaylığı sağlamaktadır.

İZMİRİM KART BAKİYE YÜKLEME EKRANI | Kent kart bakiye sorgulaması nasıl yapılır?
İZMİRİM KART BAKİYE YÜKLEME EKRANI | Kent kart bakiye sorgulaması nasıl yapılır?

HAMİLİNE (TAM) KARTIM ARIZALANDI NE YAPABİLİRİM?

Arızalı İzmirim Kart ve kimliğinizle birlikte Cumhuriyet Bulvarı No:36/B Zemin Kat Kapani İş Hanı Konak / İZMİR adresine başvurabilirsiniz.

Fiziki hasarlar dışında arızalanan İzmirim Kartlar ilk dolum tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz olarak değiştirilmektedir. Söz konusu tarih ilk dolum belgesinde yer almaktadır.

DİJİTAL YA DA SANAL KART NEDİR?

İzmirim Kart uygulamasından edineceğiniz Dijital Kart yanınızda fiziki bir İzmirim Kartınız bulunmaksızın telefonunuz ile seyahat olanağı sunmaktadır.

Uygulamanın İOS ve Android erişim bilgileri ile dijital karta ilişkin kullanım koşulları ana sayfamızda yer almaktadır.

Uygulamadan oluşturduğunuz dijtal kartınıza bakiye yükleyebilir, uygulamanın QR kod özelliği ile telefonunuzu validatöre okutarak turnikelerden geçiş yapabilirsiniz.