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Haberler Galeri İzmir'in 10 ilçesinde sular kesilecek! İZSU 4 Şubat Salı su kesintilerini paylaştı

İzmir'in 10 ilçesinde sular kesilecek! İZSU 4 Şubat Salı su kesintilerini paylaştı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU 4 Şubat Salı (bugün) İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İşte 4 Şubat Salı İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’in 10 ilçesinde sular kesilecek! İZSU 4 Şubat Salı su kesintilerini paylaştı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İZSU bugünün kesinti yaşanacak ilçelerini duyurdu. İşte 4 Şubat Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’in 10 ilçesinde sular kesilecek! İZSU 4 Şubat Salı su kesintilerini paylaştı

BAYRAKLI YAMANLAR 04.02.2025 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 10 ilçesinde sular kesilecek! İZSU 4 Şubat Salı su kesintilerini paylaştı

BORNOVA ERZENE 04.02.2025 saat 09:26 ile 11:26 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 10 ilçesinde sular kesilecek! İZSU 4 Şubat Salı su kesintilerini paylaştı

ÇEŞME 16 EYLÜL 04.02.2025 saat 09:22 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 10 ilçesinde sular kesilecek! İZSU 4 Şubat Salı su kesintilerini paylaştı

KARABAĞLAR BARIŞ, GÜNALTAY, SEVGİ 04.02.2025 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 10 ilçesinde sular kesilecek! İZSU 4 Şubat Salı su kesintilerini paylaştı

KARŞIYAKA DONANMACI, TUNA 04.02.2025 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 10 ilçesinde sular kesilecek! İZSU 4 Şubat Salı su kesintilerini paylaştı

KEMALPAŞA AKALAN 04.02.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 10 ilçesinde sular kesilecek! İZSU 4 Şubat Salı su kesintilerini paylaştı

KONAK AKIN SİMAV, ALTINTAŞ, KEMAL REİS, KILIÇ REİS, TURGUT REİS 04.02.2025 saat 08:59 ile 11:59 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 10 ilçesinde sular kesilecek! İZSU 4 Şubat Salı su kesintilerini paylaştı

NARLIDERE ÇATALKAYA 04.02.2025 saat 10:50 ile 12:51 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 10 ilçesinde sular kesilecek! İZSU 4 Şubat Salı su kesintilerini paylaştı

ÖDEMİŞ ARTICAK, KAZANLI 04.02.2025 saat 08:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

URLA GÜLBAHÇE 04.02.2025 saat 09:20 ile 11:21 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.