İzmir'in 10 ilçesinde sular kesilecek! İZSU 4 Şubat Salı su kesintilerini paylaştı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU 4 Şubat Salı (bugün) İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İşte 4 Şubat Salı İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 04 Şubat 2025 11:11 Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 11:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





