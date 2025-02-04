İzmir'in 10 ilçesinde sular kesilecek! İZSU 4 Şubat Salı su kesintilerini paylaştı
Son dakika İzmir haberleri... İZSU 4 Şubat Salı (bugün) İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İşte 4 Şubat Salı İzmir su kesintisi detayları...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İZSU bugünün kesinti yaşanacak ilçelerini duyurdu. İşte 4 Şubat Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...