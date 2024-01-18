İzmir'in 12 ilçesinde musluklar kuruyacak! İZSU su kesintisi saatlerini duyurdu

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün (18 Ocak Perşembe) İzmir'de Bayraklı, Buca, Çeşme, Gaziemir, Karaburun, Kemalpaşa, Menemen, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Seferihisar ve Urla'da su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağı araştırılıyor. İşte 18 Ocak Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...