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Haberler Galeri İzmir'in 12 ilçesinde musluklar kuruyacak! İZSU su kesintisi saatlerini duyurdu

İzmir'in 12 ilçesinde musluklar kuruyacak! İZSU su kesintisi saatlerini duyurdu

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün (18 Ocak Perşembe) İzmir'de Bayraklı, Buca, Çeşme, Gaziemir, Karaburun, Kemalpaşa, Menemen, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Seferihisar ve Urla'da su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağı araştırılıyor. İşte 18 Ocak Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 11:16 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 11:25

İzmir’in 12 ilçesinde musluklar kuruyacak! İZSU su kesintisi saatlerini duyurdu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 18 Ocak Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir’in 12 ilçesinde musluklar kuruyacak! İZSU su kesintisi saatlerini duyurdu

BAYRAKLI ÇİÇEK, ÇAY, TEPEKULE 18.01.2024 saat 10:45 ile 12:15 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 12 ilçesinde musluklar kuruyacak! İZSU su kesintisi saatlerini duyurdu

BUCA İZKENT, GAZİLER, KARANFİL, ADATEPE 18.01.2024 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 12 ilçesinde musluklar kuruyacak! İZSU su kesintisi saatlerini duyurdu

ÇEŞME SAKARYA 18.01.2024 saat 11:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 12 ilçesinde musluklar kuruyacak! İZSU su kesintisi saatlerini duyurdu

FOÇA CUMHURİYET 18.01.2024 saat 11:15 ile 14:30 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

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