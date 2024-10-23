İzmir'in 12 ilçesinde su kesintisi! İZSU su kesinti saatlerini paylaştı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (23 Ekim Çarşamba) bazı ilçelerde suların kesileceğini saat vererek duyurdu. Su kesintisi mağduriyeti yaşamak istemeyenler İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. Bornova, Buca, Dikili, Gaziemir, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar ve Urla'da sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 23 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 23 Ekim 2024 11:36 Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 11:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





