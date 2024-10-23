İzmir'in 12 ilçesinde su kesintisi! İZSU su kesinti saatlerini paylaştı
Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (23 Ekim Çarşamba) bazı ilçelerde suların kesileceğini saat vererek duyurdu. Su kesintisi mağduriyeti yaşamak istemeyenler İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. Bornova, Buca, Dikili, Gaziemir, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar ve Urla'da sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 23 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisinin detayları...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 23 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...