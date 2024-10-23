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İzmir'in 12 ilçesinde su kesintisi! İZSU su kesinti saatlerini paylaştı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (23 Ekim Çarşamba) bazı ilçelerde suların kesileceğini saat vererek duyurdu. Su kesintisi mağduriyeti yaşamak istemeyenler İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. Bornova, Buca, Dikili, Gaziemir, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar ve Urla'da sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 23 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’in 12 ilçesinde su kesintisi! İZSU su kesinti saatlerini paylaştı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 23 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’in 12 ilçesinde su kesintisi! İZSU su kesinti saatlerini paylaştı

BORNOVA BİRLİK, KOŞUKAVAK 23.10.2024 saat 11:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 12 ilçesinde su kesintisi! İZSU su kesinti saatlerini paylaştı

BUCA EFELER, YİĞİTLER, GÜVEN, VALİ RAHMİ BEY, LALELİ 23.10.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 12 ilçesinde su kesintisi! İZSU su kesinti saatlerini paylaştı

DİKİLİ DENİZKÖY 23.10.2024 saat 10:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 12 ilçesinde su kesintisi! İZSU su kesinti saatlerini paylaştı

GAZİEMİR IRMAK 23.10.2024 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.