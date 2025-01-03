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Haberler Galeri İzmir'in 5 ilçesinde suların kesilecek! İZSU saat vererek uyardı

İzmir'in 5 ilçesinde suların kesilecek! İZSU saat vererek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (3 Ocak Cuma) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 3 Ocak Cuma İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’in 5 ilçesinde suların kesilecek! İZSU saat vererek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 3 Ocak Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’in 5 ilçesinde suların kesilecek! İZSU saat vererek uyardı

BORNOVA İNÖNÜ MAH, ATATÜRK 03.01.2025 saat 11:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 5 ilçesinde suların kesilecek! İZSU saat vererek uyardı

KARŞIYAKA ÖRNEKKÖY 03.01.2025 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 5 ilçesinde suların kesilecek! İZSU saat vererek uyardı

KARŞIYAKA ZÜBEYDE HANIM 03.01.2025 saat 11:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 5 ilçesinde suların kesilecek! İZSU saat vererek uyardı

MENDERES GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK 03.01.2025 saat 10:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 5 ilçesinde suların kesilecek! İZSU saat vererek uyardı

MENEMEN 29 EKİM 03.01.2025 saat 11:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 5 ilçesinde suların kesilecek! İZSU saat vererek uyardı

ÖDEMİŞ ARTICAK, GÖLCÜK, ÇOBANLAR, BOZDAĞ, BIÇAKÇI, TEKKE, OVACIK, DEMİRCİLİ, KARADOĞAN 03.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 5 ilçesinde suların kesilecek! İZSU saat vererek uyardı

SELÇUK İSA BEY 03.01.2025 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.