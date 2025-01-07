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İzmir'in 8 ilçesinde su kesintisi! İZSU saat vererek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (7 Ocak Salı) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. İzmir'in Bornova, Çeşme, Dikili, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Selçuk ve Urla'da sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 7 Ocak Salı İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir’in 8 ilçesinde su kesintisi! İZSU saat vererek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 7 Ocak Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’in 8 ilçesinde su kesintisi! İZSU saat vererek uyardı

BORNOVA ATATÜRK 07.01.2025 saat 09:05 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 8 ilçesinde su kesintisi! İZSU saat vererek uyardı

ÇEŞME BOYALIK 07.01.2025 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 8 ilçesinde su kesintisi! İZSU saat vererek uyardı

DİKİLİ GAZİPAŞA, SALİMBEY, İSMETPAŞA 07.01.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 8 ilçesinde su kesintisi! İZSU saat vererek uyardı

MENEMEN VİLLAKENT 07.01.2025 saat 10:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 8 ilçesinde su kesintisi! İZSU saat vererek uyardı

ÖDEMİŞ ARTICAK, VELİLER 07.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 8 ilçesinde su kesintisi! İZSU saat vererek uyardı

SELÇUK 14 MAYIS 07.01.2025 saat 10:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 8 ilçesinde su kesintisi! İZSU saat vererek uyardı

URLA ÖZBEK 07.01.2025 saat 08:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.