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İzmir'in 8 ilçesinde su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 9 Nisan Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’in 8 ilçesinde su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 9 Nisan Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’in 8 ilçesinde su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BERGAMA FATİH 09.04.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 8 ilçesinde su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BORNOVA ATATÜRK 09.04.2025 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 8 ilçesinde su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

GAZİEMİR HÜRRİYET 09.04.2025 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 8 ilçesinde su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

KARABAĞLAR KAZIM KARABEKİR, REFET BELE 09.04.2025 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 8 ilçesinde su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

KARABAĞLAR ABDİ İPEKÇİ, İHSAN ALYANAK, PEKER, UĞUR MUMCU 09.04.2025 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 8 ilçesinde su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

KARŞIYAKA GONCALAR, NERGİZ 09.04.2025 saat 11:13 ile 12:13 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 8 ilçesinde su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

KONAK BOĞAZİÇİ, CENGİZ TOPEL, EMİR SULTAN, HUZUR 09.04.2025 saat 11:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 8 ilçesinde su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÖDEMİŞ ARTICAK, BAYIRLI, ÇAĞLAYAN, DOLAYLAR, GÖLCÜK, KEMER, MURSALLI, OĞUZLAR 09.04.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 8 ilçesinde su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÖDEMİŞ SÜLEYMAN DEMİREL 09.04.2025 saat 10:36 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 8 ilçesinde su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

URLA İÇMELER 09.04.2025 saat 09:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 8 ilçesinde su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

URLA ÖZBEK 09.04.2025 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 8 ilçesinde su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

URLA CAMİATİK 09.04.2025 saat 10:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.