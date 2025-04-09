İzmir'in 8 ilçesinde su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 9 Nisan Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 09 Nisan 2025 11:48 Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 11:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





