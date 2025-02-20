İzmir'in 9 ilçesinde saatler süren su kesintisi! 20 Şubat Perşembe sular ne zaman gelecek?
Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (20 Şubat Perşembe) İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 20 Şubat Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 20 Şubat Perşembe İzmir su kesintisi detayları...
BERGAMA İSLAMSARAY 20.02.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME REİSDERE 20.02.2025 saat 10:02 ile 12:02 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME OVACIK 20.02.2025 saat 11:56 ile 16:56 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ ATAŞEHİR 20.02.2025 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ ÇANDARLI 20.02.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK AKIN SİMAV, ALTINTAŞ, BARBAROS, ÇAHABEY, ÇANKAYA, GÖZTEPE, GÜNGÖR, GÜZELYALI, KEMAL REİS, KILIÇ REİS, MEHMET ALİ AKMAN, MİTHATPAŞA, MURAT REİS, TURGUT REİS, YEŞİLTEPE 19.02.2025 saat 17:30 ile 20.02.2025 saat 19:30 arasında yaklaşık 26 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ATA 20.02.2025 saat 10:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN HAYKIRAN 20.02.2025 saat 10:15 ile 14:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ARTICAK, BOZDAĞ, ÇOBANLAR, GÖLCÜK, KAZANLI, TEKKE 20.02.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ACARLAR 20.02.2025 saat 09:05 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.