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İzmir'in 9 ilçesinde saatler süren su kesintisi! İZSU tek tek duyurdu

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (11 Aralık Çarşamba) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Aliağa, Bornova, Çeşme, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Seferihisar ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte İzmir'deki su kesintilerinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’in 9 ilçesinde saatler süren su kesintisi! İZSU tek tek duyurdu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? aramaları sabah saatleri itibarıyla yapılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 11 Aralık Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’in 9 ilçesinde saatler süren su kesintisi! İZSU tek tek duyurdu

ALİAĞA KÜLTÜR 11.12.2024 saat 11:10 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 9 ilçesinde saatler süren su kesintisi! İZSU tek tek duyurdu

BORNOVA KAZIMDİRİK 11.12.2024 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 9 ilçesinde saatler süren su kesintisi! İZSU tek tek duyurdu

BORNOVA KIZILAY 11.12.2024 saat 10:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 9 ilçesinde saatler süren su kesintisi! İZSU tek tek duyurdu

ÇEŞME ALAÇATI 11.12.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 9 ilçesinde saatler süren su kesintisi! İZSU tek tek duyurdu

KARŞIYAKA FİKRİ ALTAY, ŞEMİKLER 11.12.2024 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 9 ilçesinde saatler süren su kesintisi! İZSU tek tek duyurdu

KEMALPAŞA ATATÜRK 11.12.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 9 ilçesinde saatler süren su kesintisi! İZSU tek tek duyurdu

MENEMEN VİLLAKENT 11.12.2024 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 9 ilçesinde saatler süren su kesintisi! İZSU tek tek duyurdu

ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ) 11.12.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 9 ilçesinde saatler süren su kesintisi! İZSU tek tek duyurdu

URLA YENİKENT 11.12.2024 saat 08:25 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.