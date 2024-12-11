İzmir'in 9 ilçesinde saatler süren su kesintisi! İZSU tek tek duyurdu

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (11 Aralık Çarşamba) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Aliağa, Bornova, Çeşme, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Seferihisar ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte İzmir'deki su kesintilerinin detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 11 Aralık 2024 11:19 Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





