İzmir'in 9 ilçesinde sular kesilecek! Bornova, Konak, Ödemiş...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (18 Ocak Cumartesi) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. İzmir'in Bornova, Konak, Ödemiş, Aliağa, Çiğli, Kemalpaşa, Menemen, Tire, Kiraz ilçelerinde sular kesilecek. Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 18 Ocak Cumartesi İzmir'deki su kesintisi detayları...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 18 Ocak Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA MİMAR SİNAN, BARBOROS HAYRETTİN PAŞA 18.01.2025 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ATATÜRK 18.01.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ ATAŞEHİR 18.01.2025 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA SÜTÇÜLER 18.01.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ İSTİKLAL 18.01.2025 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KONAK SELÇUK, TINAZTEPE, DUATEPE, ÇİMENTEPE, 2.KADRİYE 18.01.2025 saat 08:15 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN YILDIRIM, FATİH 18.01.2025 saat 09:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÇAYLI, EMİRLİ, ALAŞARLI, KIZILCAAVLU, YEŞİLKÖY, KÜÇÜKAVULCUK, BAYEZİTLER, HACIHASAN, KEMER, KUTLUBEYLER, HORZUM, CEVİZALAN 18.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE KETENCİ 18.01.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.