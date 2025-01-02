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Haberler Galeri İzmir'in 9 ilçesinde sular kesilecek! İZSU saat vererek duyurdu

İzmir'in 9 ilçesinde sular kesilecek! İZSU saat vererek duyurdu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (2 Ocak Perşembe) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 2 Ocak Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’in 9 ilçesinde sular kesilecek! İZSU saat vererek duyurdu

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 2 Ocak Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’in 9 ilçesinde sular kesilecek! İZSU saat vererek duyurdu

BEYDAĞ EĞRİDERE 02.01.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 9 ilçesinde sular kesilecek! İZSU saat vererek duyurdu

BORNOVA GÜRPINAR, KEMALPAŞA 02.01.2025 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 9 ilçesinde sular kesilecek! İZSU saat vererek duyurdu

BORNOVA ERGENE, KIZILAY 02.01.2025 saat 11:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 9 ilçesinde sular kesilecek! İZSU saat vererek duyurdu

ÇEŞME DALYAN 02.01.2025 saat 10:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 9 ilçesinde sular kesilecek! İZSU saat vererek duyurdu

ÇEŞME DALYAN 02.01.2025 saat 10:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 9 ilçesinde sular kesilecek! İZSU saat vererek duyurdu

KEMALPAŞA ÖREN 02.01.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 9 ilçesinde sular kesilecek! İZSU saat vererek duyurdu

ÖDEMİŞ KÜRE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, GÜNEY, DEMİRDERE, ÇAYIR, ÇAMLICA 02.01.2025 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 9 ilçesinde sular kesilecek! İZSU saat vererek duyurdu

ÖDEMİŞ DEMİRCİLİ 02.01.2025 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 9 ilçesinde sular kesilecek! İZSU saat vererek duyurdu

TİRE KURTULUŞ, BAHARİYE, ADNAN MENDERES, YENİ, İSTİKLAL, İPEKÇİLER, İHSANİYE, ERTUĞRUL, DERE 02.01.2025 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 9 ilçesinde sular kesilecek! İZSU saat vererek duyurdu

TORBALI AYRANCILAR, İNÖNÜ 02.01.2025 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 9 ilçesinde sular kesilecek! İZSU saat vererek duyurdu

URLA ÖZBEK 02.01.2025 saat 11:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.