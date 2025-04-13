İzmir’in asırlık lezzeti Tire şiş köfte dünyanın en iyisi seçildi

Öztepe, geleneksel yöntemle yapılan yemeğin lezzetinin korunmasının en büyük öncelikleri olduğunu sözlerine ekledi.



İlçe sakinlerinden Hikmet Kaykılı, köfteyi yıllardır severek tükettiklerini kaydederek, "Bizim için vazgeçilmez bir lezzet. Katkı malzemesi olmaması, tereyağı ile pişirilmesi tadını artırıyor." dedi.



Ayşe Kaykılı ise çocukluklarından bu yana köfte yediklerini dile getirerek, "Damak tadı çocuklukta oluşur derler, sanırım biz de onun için bu lezzeti çok seviyoruz. Tire şiş köfte, zaten bizim bir numaramız." diye konuştu.