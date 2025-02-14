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İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (14 Şubat Cuma) İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 14 Şubat Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’in birçok ilçesinde su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 14 Şubat Cuma İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir’in birçok ilçesinde su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BORNOVA GAZİ OSMAN PAŞA, RAFET PAŞA 14.02.2025 saat 09:13 ile 11:13 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

KARŞIYAKA BAHARİYE 14.02.2025 saat 09:48 ile 11:48 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

KINIK AŞAĞI, OSMANİYE 14.02.2025 saat 09:09 ile 11:09 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

MENEMEN GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, 85.YIL CUMHURİYET 14.02.2025 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

MENEMEN GAZİ, İSTİKLAL 14.02.2025 saat 10:27 ile 12:27 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÖDEMİŞ ARTICAK, BEBEKLER, BOZDAĞ, ÇAMYAYLA, DEMİRCİLİ, DEREUZUNYER, GÖLCÜK, KARADOĞAN, KAZANLI, KÖSELER, ORTAKÖY, SUÇIKTI, TEKKE, TOSUNLAR, ÜZÜMLÜ, YOLÜSTÜ 14.02.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.