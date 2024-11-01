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Haberler Galeri İzmir'in birçok ilçesinde sular kesilecek! 1 Kasım Cuma 2024 su kesintisi

İzmir'in birçok ilçesinde sular kesilecek! 1 Kasım Cuma 2024 su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de Bugün (1 Kasım Cuma) yaşanacak su kesintilerini paylaştı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 1 Kasım Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! 1 Kasım Cuma 2024 su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 1 Kasım Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! 1 Kasım Cuma 2024 su kesintisi

BAYRAKLI R.ŞEVKET İNCE, MUHİTTİN ERENER, ÇAY 01.11.2024 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! 1 Kasım Cuma 2024 su kesintisi

BERGAMA BAHÇELİEVLER, KÜÇÜKKAYA 01.11.2024 saat 11:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! 1 Kasım Cuma 2024 su kesintisi

BUCA AKINCILAR, İNKILAP 01.11.2024 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! 1 Kasım Cuma 2024 su kesintisi

ÇEŞME GERMİYAN 01.11.2024 saat 10:50 ile 14:50 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! 1 Kasım Cuma 2024 su kesintisi

ÇİĞLİ EVKA-5 01.11.2024 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! 1 Kasım Cuma 2024 su kesintisi

FOÇA KEMAL ATATÜRK, YENİKÖY 01.11.2024 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! 1 Kasım Cuma 2024 su kesintisi

ÖDEMİŞ YOLÜSTÜ, GÖLCÜK, OVAKENT, BAYIRLI, ÇAĞLAYAN, DOLAYLAR, MURSALLI, ERTUĞRUL, KARAKOVA, GERELİ, BALABANLI 01.11.2024 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! 1 Kasım Cuma 2024 su kesintisi

SELÇUK ÇAMLIK 01.11.2024 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! 1 Kasım Cuma 2024 su kesintisi

URLA İÇMELER, TORASAN 01.11.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.