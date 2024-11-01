İzmir'in birçok ilçesinde sular kesilecek! 1 Kasım Cuma 2024 su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de Bugün (1 Kasım Cuma) yaşanacak su kesintilerini paylaştı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 1 Kasım Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 01 Kasım 2024 11:32 Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





