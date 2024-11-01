İzmir'in birçok ilçesinde sular kesilecek! 1 Kasım Cuma 2024 su kesintisi
Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de Bugün (1 Kasım Cuma) yaşanacak su kesintilerini paylaştı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 1 Kasım Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 1 Kasım Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...