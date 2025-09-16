  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri İzmir'in birçok ilçesinde sular kesilecek! İşte 16 Eylül Salı 2025 su kesintileri

İzmir'in birçok ilçesinde sular kesilecek! İşte 16 Eylül Salı 2025 su kesintileri

Son dakika İzmir haberleri... Su kesintilerinin sık sık yaşandığı İzmir'de bugün de arıza ve çalışma kaynaklı su kesintilerinin olması bekleniyor. İZSU İzmir'de yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçede sular kesilecek, sular ne zaman gelecek? İşte 16 Eylül Salı İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir'in birçok ilçesinde sular kesilecek! İşte 16 Eylül Salı 2025 su kesintisileri
İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! İşte 16 Eylül Salı 2025 su kesintisileri

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 16 Eylül Salı İzmir su kesintisi detayları...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir'in birçok ilçesinde sular kesilecek! İşte 16 Eylül Salı 2025 su kesintisileri
İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! İşte 16 Eylül Salı 2025 su kesintisileri

BERGAMA İSLAMSARAY 16.09.2025 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'in birçok ilçesinde sular kesilecek! İşte 16 Eylül Salı 2025 su kesintisileri
İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! İşte 16 Eylül Salı 2025 su kesintisileri

BORNOVA KAZIMDİRİK 16.09.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'in birçok ilçesinde sular kesilecek! İşte 16 Eylül Salı 2025 su kesintisileri
İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! İşte 16 Eylül Salı 2025 su kesintisileri

ÇİĞLİ EGEKENT, ESENTEPE 16.09.2025 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'in birçok ilçesinde sular kesilecek! İşte 16 Eylül Salı 2025 su kesintisileri
İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! İşte 16 Eylül Salı 2025 su kesintisileri

GÜZELBAHÇE YELKİ 16.09.2025 saat 06:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'in birçok ilçesinde sular kesilecek! İşte 16 Eylül Salı 2025 su kesintisileri
İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! İşte 16 Eylül Salı 2025 su kesintisileri

KARABAĞLAR GAZİ, ÖZGÜR, UZUNDERE, YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN 16.09.2025 saat 10:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'in birçok ilçesinde sular kesilecek! İşte 16 Eylül Salı 2025 su kesintisileri
İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! İşte 16 Eylül Salı 2025 su kesintisileri

KARABAĞLAR AŞIK VEYSEL, OSMAN AKSÜNER 16.09.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'in birçok ilçesinde sular kesilecek! İşte 16 Eylül Salı 2025 su kesintisileri
İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! İşte 16 Eylül Salı 2025 su kesintisileri

KONAK ALSANCAK 16.09.2025 saat 10:46 ile 11:46 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'in birçok ilçesinde sular kesilecek! İşte 16 Eylül Salı 2025 su kesintisileri
İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! İşte 16 Eylül Salı 2025 su kesintisileri

MENDERES OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET 16.09.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'in birçok ilçesinde sular kesilecek! İşte 16 Eylül Salı 2025 su kesintisileri
İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! İşte 16 Eylül Salı 2025 su kesintisileri

ÖDEMİŞ YENİKÖY 16.09.2025 saat 09:53 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.