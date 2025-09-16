İzmir'in birçok ilçesinde sular kesilecek! İşte 16 Eylül Salı 2025 su kesintileri
Son dakika İzmir haberleri... Su kesintilerinin sık sık yaşandığı İzmir'de bugün de arıza ve çalışma kaynaklı su kesintilerinin olması bekleniyor. İZSU İzmir'de yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçede sular kesilecek, sular ne zaman gelecek? İşte 16 Eylül Salı İzmir su kesintisi detayları...
SEMANUR ARSLAN
