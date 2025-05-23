İzmir’in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı! İZSU saat vererek uyardı! İzmir’de sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ BADEMLİ, BEBEKLER, BÜLBÜLLER, ÇAMYAYLA, DEMİRCİLİ, DEREUZUNYER, IŞIK, İLKKURŞUN, KARADOĞAN, KARAKOVA, KAYAKÖY, KERPİÇLİK, KIZILCA, KÖSELER, ORTAKÖY, SEKİKÖY, SEYREKLİ, SUÇIKTI, SÜLEYMANLAR, ŞİRİNKÖY, TOSUNLAR, ÜZÜMLÜ, VELİLER, YENİCEKÖY, YENİKÖY, YUSUFDERE 23.05.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ZEYTİNKÖY 23.05.2025 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA BİRGİ, UZUNKUYU, ZEYTİNLER 23.05.2025 saat 09:00 ile 23:00 arasında yaklaşık 14 saat su kesintisi olacaktır.