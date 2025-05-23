İzmir'in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı! İZSU saat vererek uyardı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerinin detayları İZSU tarafından paylaşıldı. Duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçede sular ne zaman gelecek? İşte 23 Mayıs Cuma İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 23 Mayıs 2025 09:42 Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 10:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





