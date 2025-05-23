  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri İzmir'in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı! İZSU saat vererek uyardı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı! İZSU saat vererek uyardı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerinin detayları İZSU tarafından paylaşıldı. Duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçede sular ne zaman gelecek? İşte 23 Mayıs Cuma İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı! İZSU saat vererek uyardı! İzmir’de sular ne zaman gelecek?

Son dakika haberleri... Bugün İzmir'de su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 23 Mayıs Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı! İZSU saat vererek uyardı! İzmir’de sular ne zaman gelecek?

ALİAĞA ÖRNEKKENT, YENİ 23.05.2025 saat 09:50 ile 12:59 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı! İZSU saat vererek uyardı! İzmir’de sular ne zaman gelecek?

BAYRAKLI ORG.NAFİZ GÜRMAN 23.05.2025 saat 09:46 ile 10:46 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı! İZSU saat vererek uyardı! İzmir’de sular ne zaman gelecek?

BORNOVA ATATÜRK 23.05.2025 saat 07:55 ile 10:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı! İZSU saat vererek uyardı! İzmir’de sular ne zaman gelecek?

ÇEŞME 16 EYLÜL 23.05.2025 saat 09:11 ile 11:11 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı! İZSU saat vererek uyardı! İzmir’de sular ne zaman gelecek?

KINIK TÜRKCEDİT 23.05.2025 saat 08:08 ile 10:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı! İZSU saat vererek uyardı! İzmir’de sular ne zaman gelecek?

KİRAZ CERİTLER 22.05.2025 saat 10:30 ile 23.05.2025 saat 17:00 arasında yaklaşık 30 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK ALTAY, SELÇUK, SÜVARİ, TINAZTEPE, TUZCU, ÜLKÜ, 1.KADRİYE, 2.KADRİYE 23.05.2025 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES ÇAMÖNÜ 23.05.2025 saat 09:54 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı! İZSU saat vererek uyardı! İzmir’de sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ BADEMLİ, BEBEKLER, BÜLBÜLLER, ÇAMYAYLA, DEMİRCİLİ, DEREUZUNYER, IŞIK, İLKKURŞUN, KARADOĞAN, KARAKOVA, KAYAKÖY, KERPİÇLİK, KIZILCA, KÖSELER, ORTAKÖY, SEKİKÖY, SEYREKLİ, SUÇIKTI, SÜLEYMANLAR, ŞİRİNKÖY, TOSUNLAR, ÜZÜMLÜ, VELİLER, YENİCEKÖY, YENİKÖY, YUSUFDERE 23.05.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK ZEYTİNKÖY 23.05.2025 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA BİRGİ, UZUNKUYU, ZEYTİNLER 23.05.2025 saat 09:00 ile 23:00 arasında yaklaşık 14 saat su kesintisi olacaktır.