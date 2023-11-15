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İzmir'in bu ilçeleri susuz kalacak! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZSU bugün (15 Kasım Çarşamba) İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı 8 saate varan su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Torbalı, Urla, Çeşme, Kiraz, Kınık, Konak, Narlıdere, Ödemiş ilçelerinde sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi saat kaçta bitecek? İşte 15 Kasım Çarşamba İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 11:18 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 11:20

İzmir’in bu ilçeleri susuz kalacak! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÇEŞME OVACIK 15.11.2023 saat 08:15 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

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