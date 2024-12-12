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İzmir'in bu ilçelerinde oturanlar dikkat! İZSU su kesintisi için uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (12 Aralık Perşembe) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İzmir'in Bornova, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Konak, Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde sular kesilecek. İşte 12 Aralık Perşembe İzmir'de su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’in bu ilçelerinde oturanlar dikkat! İZSU su kesintisi için uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? aramaları sabah saatleri itibarıyla yapılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 12 Aralık Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’in bu ilçelerinde oturanlar dikkat! İZSU su kesintisi için uyardı

BORNOVA ERZENE 12.12.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde oturanlar dikkat! İZSU su kesintisi için uyardı

GÜZELBAHÇE ÇAMLI 12.12.2024 saat 10:35 ile 13:35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde oturanlar dikkat! İZSU su kesintisi için uyardı

KEMALPAŞA ÖRNEKKÖY 12.12.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde oturanlar dikkat! İZSU su kesintisi için uyardı

KONAK YEŞİLDERE, HASAN ÖZDEMİR, KOCAKAPI, YENİDOĞAN, EGE, GÜNEY, KÜÇÜKADA, LALE, VEZİRAĞA, 19 MAYIS 12.12.2024 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde oturanlar dikkat! İZSU su kesintisi için uyardı

ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ) 12.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde oturanlar dikkat! İZSU su kesintisi için uyardı

SEFERİHİSAR CAMİKEBİR 12.12.2024 saat 08:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.