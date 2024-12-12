İzmir'in bu ilçelerinde oturanlar dikkat! İZSU su kesintisi için uyardı
Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (12 Aralık Perşembe) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İzmir'in Bornova, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Konak, Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde sular kesilecek. İşte 12 Aralık Perşembe İzmir'de su kesintisinin detayları...
SEMANUR ARSLAN
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? aramaları sabah saatleri itibarıyla yapılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 12 Aralık Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...