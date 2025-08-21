İzmir'in bu ilçelerinde oturanlar dikkat! Su kesintisi saatlerce sürecek... İşte 21 Ağustos Perşembe 2025
Son dakika İzmir haberleri... Bugün 21 Ağustos Perşembe 2025 İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 21 Ağustos Perşembe İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
SEMANUR ARSLAN
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler İZSU tarafından duyuruldu. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve süresi araştırılıyor. İşte İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti süreleri...
BAYRAKLI OSMANGAZİ 21.08.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA MURATHAN 21.08.2025 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 21.08.2025 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR BAHÇELİEVLER 21.08.2025 saat 10:53 ile 12:53 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ABDİ İPEKÇİ, İHSAN ALYANAK, PEKER, YUNUS EMRE 21.08.2025 saat 11:31 ile 12:31 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA MAVİŞEHİR 21.08.2025 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK FATİH 21.08.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ALTAY, DAYIEMİR, DOLAPLIKUYU, SELÇUK, SÜVARİ, TUZCU, ÜLKÜ, 1.KADRİYE, 2.KADRİYE 21.08.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN CUMHURİYET, GAZİ, GÖLCÜK, IRMAK, İNCİRLİ PINAR, İSMET İNÖNÜ, İSTİKLAL, KEMAL ATATÜRK, UĞUR MUMCU, ULUS, ZEYTİNLİK, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL 20.08.2025 saat 23:00 ile 21.08.2025 saat 13:00 arasında yaklaşık 14 saat su kesintisi olacaktır.