İzmir'in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi: Bornova, Buca, Çeşme, Foça, Konak...

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (4 Eylül Perşembe 2025) İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını İZSU duyurdu. İzmir'in pek çok ilçesinde bugün uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Foça, Karaburun, Konak, Tire, Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte 4 Eylül Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

04 Eylül 2025 11:08






