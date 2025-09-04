  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmir'in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi: Bornova, Buca,  Çeşme, Foça, Konak...

İzmir'in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi: Bornova, Buca,  Çeşme, Foça, Konak...

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (4 Eylül Perşembe 2025) İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını İZSU duyurdu. İzmir'in pek çok ilçesinde bugün uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Foça, Karaburun, Konak, Tire, Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte 4 Eylül Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İZSU çalışma ve arıza kaynaklı yaşanacak kesintilerin ilçelerini ve saatlerini açıkladı. İşte 4 Eylül Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

KONAK ANADOLU, ATAMER, BOĞAZİÇİ, CENGİZ TOPEL, ÇINARTEPE, FERAHLI, GÜZELYURT, İSMET PAŞA, LALE, LEVENT, MEHTAP, MİLLET, MURAT, SAYGI, 26 AĞUSTOS 04.09.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır

TİRE FATİH 04.09.2025 saat 09:36 ile 11:38 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA İSKELE 04.09.2025 saat 09:33 ile 13:33 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

BAYINDIR YAKAPINAR 04.09.2025 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

BEYDAĞ AKTEPE 04.09.2025 saat 09:53 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA ERGENE, KAZIMDİRİK 04.09.2025 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA UFUK 04.09.2025 saat 10:05 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME GERMİYAN 04.09.2025 saat 09:35 ile 11:36 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 04.09.2025 saat 10:02 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURUN EĞLENHOCA 04.09.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.