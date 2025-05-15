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Haberler Galeri İzmir'in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi: Bornova, Karabağlar, Urla, Ödemiş... 15 Mayıs Perşembe sular ne zaman gelecek?

İzmir'in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi: Bornova, Karabağlar, Urla, Ödemiş... 15 Mayıs Perşembe sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'in ilçelerinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Hangi ilçelerde ve ne kadar süreli su kesintileri yaşanacak sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'in Bornova, Çiğli, Karabağlar, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Seferihisar ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte 15 Mayıs Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi: Bornova, Karabağlar, Urla, Ödemiş... 15 Mayıs Perşembe sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 13 Mayıs Salı izmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi: Bornova, Karabağlar, Urla, Ödemiş... 15 Mayıs Perşembe sular ne zaman gelecek?

BORNOVA NALDÖKEN 15.05.2025 saat 09:35 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi: Bornova, Karabağlar, Urla, Ödemiş... 15 Mayıs Perşembe sular ne zaman gelecek?

ÇİĞLİ HARMANDALI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, İNÖNÜ 15.05.2025 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi: Bornova, Karabağlar, Urla, Ödemiş... 15 Mayıs Perşembe sular ne zaman gelecek?

KARABAĞLAR BAHÇELİEVLER, DOĞANAY, REİS 15.05.2025 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi: Bornova, Karabağlar, Urla, Ödemiş... 15 Mayıs Perşembe sular ne zaman gelecek?

KARABAĞLAR BAHAR, BAHÇELİEVLER 15.05.2025 saat 09:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi: Bornova, Karabağlar, Urla, Ödemiş... 15 Mayıs Perşembe sular ne zaman gelecek?

MENEMEN GÖLCÜK, IRMAK, İNCİRLİ PINAR, ZEYTİNLİK 15.05.2025 saat 07:30 ile 12:31 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi: Bornova, Karabağlar, Urla, Ödemiş... 15 Mayıs Perşembe sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ OCAKLI 15.05.2025 saat 08:32 ile 14:32 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi: Bornova, Karabağlar, Urla, Ödemiş... 15 Mayıs Perşembe sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ BİRGİ, BÜYÜKAVULCUK, HACIHASAN, MURSALLI 15.05.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi: Bornova, Karabağlar, Urla, Ödemiş... 15 Mayıs Perşembe sular ne zaman gelecek?

SEFERİHİSAR HIDIRLIK, TEPECİK 15.05.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi: Bornova, Karabağlar, Urla, Ödemiş... 15 Mayıs Perşembe sular ne zaman gelecek?

URLA İÇMELER 15.05.2025 saat 10:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.