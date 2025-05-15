İzmir'in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi: Bornova, Karabağlar, Urla, Ödemiş... 15 Mayıs Perşembe sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'in ilçelerinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Hangi ilçelerde ve ne kadar süreli su kesintileri yaşanacak sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'in Bornova, Çiğli, Karabağlar, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Seferihisar ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte 15 Mayıs Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 15 Mayıs 2025 10:26 Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 10:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





