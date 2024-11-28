İzmir'in bu ilçelerinde sular kesilecek! 28 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (28 Kasım Çarşamba) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. İzmir'in Aliağa, Bornova, Çiğli, Foça, Karabağlar, Menemen, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde sular kesilecek. İşte 28 Kasım Çarşamba İzmir'deki su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 28 Kasım 2024 12:01 Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 12:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





