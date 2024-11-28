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Haberler Galeri İzmir'in bu ilçelerinde sular kesilecek! 28 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir'in bu ilçelerinde sular kesilecek! 28 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (28 Kasım Çarşamba) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. İzmir'in Aliağa, Bornova, Çiğli, Foça, Karabağlar, Menemen, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde sular kesilecek. İşte 28 Kasım Çarşamba İzmir'deki su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! 28 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 28 Kasım Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! 28 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ALİAĞA FATİH 28.11.2024 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! 28 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BORNOVA YILDIRIM BEYAZIT, BARBAROS 28.11.2024 saat 11:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! 28 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÇİĞLİ KÜÇÜK ÇİĞLİ 28.11.2024 saat 11:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! 28 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

FOÇA CUMHURİYET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 28.11.2024 saat 11:20 ile 16:30 arasında yaklaşık 5 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! 28 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

MENDERES GÖRECE CUMHURİYET 28.11.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! 28 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

KINIK TÜRKCEDİT 28.11.2024 saat 08:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! 28 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

MENEMEN CUMHURİYET 28.11.2024 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! 28 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

MENEMEN FATİH, YILDIRIM 28.11.2024 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! 28 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÖDEMİŞ KÜRE, DEMİRDERE, GÜNEY, ÇAYIR, HAMAM, KÜÇÜKÖREN, ÇAMLICA, KAZANLI, BOZCAYAKA, BALABANLI, KURUCUOVA, KEMENLER 28.11.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! 28 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

SELÇUK ATATÜRK 28.11.2024 saat 09:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! 28 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

TİRE ADNAN MENDERES 28.11.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! 28 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

TORBALI İNÖNÜ, TÜRKMENKÖY 28.11.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! 28 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

TORBALI YENİKÖY, ÖZBEY 28.11.2024 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! 28 Kasım Perşembe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

KARABAĞLAR VATAN, BASIN SİTESİ, ARAP HASAN, TAHSİN YAZICI 28.11.2024 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.