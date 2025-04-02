İzmir'in bu ilçelerinde sular kesilecek: İZSU saat vererek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün (2 Nisan Çarşamba 2025) birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İzmir'in Aliağa, Menemen, Seferihisar, Torbalı ve Urla'da sular kesilecek. İşte 2 Nisan Çarşamba İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 02 Nisan 2025 10:44 Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





