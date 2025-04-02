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İzmir'in bu ilçelerinde sular kesilecek: İZSU saat vererek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün (2 Nisan Çarşamba 2025) birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İzmir'in Aliağa, Menemen, Seferihisar, Torbalı ve Urla'da sular kesilecek. İşte 2 Nisan Çarşamba İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek: İZSU saat vererek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 2 Nisan Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek: İZSU saat vererek uyardı

ALİAĞA ATATÜRK, KAZIM DİRİK, KURTULUŞ, KÜLTÜR 02.04.2025 saat 09:33 ile 10:33 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek: İZSU saat vererek uyardı

MENEMEN İNCİRLİ PINAR 02.04.2025 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek: İZSU saat vererek uyardı

MENEMEN İSMET İNÖNÜ, UĞUR MUMCU, YAHŞELLİ 02.04.2025 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek: İZSU saat vererek uyardı

SEFERİHİSAR ORHANLI 02.04.2025 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek: İZSU saat vererek uyardı

TORBALI AYRANCILAR 02.04.2025 saat 09:44 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek: İZSU saat vererek uyardı

URLA BİRGİ, UZUNKUYU, ZEYTİNLER 02.04.2025 saat 09:33 ile 13:33 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.