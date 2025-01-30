İzmir'in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (30 Ocak Perşembe) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 30 Ocak Perşembe İzmir'deki su kesintisi detayları...
SEMANUR ARSLAN
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İzmir'in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!
Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 30 Ocak Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...