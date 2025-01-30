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İzmir'in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (30 Ocak Perşembe) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 30 Ocak Perşembe İzmir'deki su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir'in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!
İzmir’in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 30 Ocak Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir'in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!
İzmir’in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!

ÇEŞME MUSALLA 30.01.2025 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!
İzmir’in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!

ÇEŞME MUSALLA 30.01.2025 saat 10:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!
İzmir’in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!

ÇİĞLİ GÜZELTEPE 30.01.2025 saat 11:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!
İzmir’in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!

GAZİEMİR DOKUZEYLÜL 30.01.2025 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!
İzmir’in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!

KARABURUN BOZKÖY 30.01.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!
İzmir’in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!

KINIK POYRACIK 30.01.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!
İzmir’in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!

KONAK EGE, UMURBEY 30.01.2025 saat 08:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!
İzmir’in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!

MENDERES ORTA 30.01.2025 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!
İzmir’in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!

MENDERES CÜNEYTBEY 30.01.2025 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!
İzmir’in bu ilçesinde 8 saat boyunca su olmayacak!

ÖDEMİŞ SEYREKLİ, İLKKURŞUN, ARTICAK, KAZANLI 30.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.