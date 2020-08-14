İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır bölgesindeki makilik ve otluk alanda dün saat 22.47 sıralarında başlayan yangın, saatte 53 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte bir anda büyüdü. Yangın sebebiyle bölgede bulunan 3 site tedbir amacıyla boşaltıldı. Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle de müdahale edilmeye başlandı. Yangına sabah saatlerinde 13 helikopter, 2 uçak 56 arazöz ile müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangın, havadan görüntülendi.