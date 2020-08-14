İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Bakan Pakdemirli, "Memnuniyetle söyleyebilirim ki; yangın tamam kontrol altına alındı, soğutma faaliyetleri sürüyor. Sitelerinden tahliye edilen vatandaşlar da gönül rahatlığı ile evlerine dönebilir. İzmir'imiz, Çeşmemiz, Ildırımız için geçmiş olsun. Yangının çıkış nedeninin trafo kaynaklı olduğu düşünülüyor.