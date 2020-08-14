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Haberler Galeri İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır bölgesindeki makilik ve otluk alanda dün saat 22.47 sıralarında başlayan yangın, saatte 53 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte bir anda büyüdü. Yangın sebebiyle bölgede bulunan 3 site tedbir amacıyla boşaltıldı. Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle de müdahale edilmeye başlandı. Yangına sabah saatlerinde 13 helikopter, 2 uçak 56 arazöz ile müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangın, havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2020 Cuma 15:51 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2020 Cuma 15:58
İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde dün gece saatlerinde çıkan, otluk ve makilik alanda yayılan yangın, öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

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İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

86 arazöz, 9 dozer, 344 personellin yanı sıra gün doğumundan itibaren de 2 uçak ve 20 helikopterin katıldığı söndürme çalışmaları sonrası yangında zarar gören yerler Anadolu Ajansı (AA) ekipleri tarafından havadan görüntülendi.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

İlk belirlemelere göre yaklaşık 150-200 hektar alanda zarar gören yangının Ildır Mahallesi'ndeki 3 siteye yaklaştığı görüldü.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurmuştu.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Bakan Pakdemirli, "Memnuniyetle söyleyebilirim ki; yangın tamam kontrol altına alındı, soğutma faaliyetleri sürüyor. Sitelerinden tahliye edilen vatandaşlar da gönül rahatlığı ile evlerine dönebilir. İzmir'imiz, Çeşmemiz, Ildırımız için geçmiş olsun. Yangının çıkış nedeninin trafo kaynaklı olduğu düşünülüyor.

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