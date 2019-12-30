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> İzmir'in dağları karla kaplandı! Rüzgar zor anlar yaşattı
İzmir'in dağları karla kaplandı! Rüzgar zor anlar yaşattı
Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, İzmir'in dağlarını da beyaza bürüdü.
Kent merkezini çevreleyen Nif Dağı ve Yamanlar Dağı, Bornova'ya bağlı Eğridere Mahallesi'nin yüksek kesimleri ve Urla'nın tepelerine kar yağdı. Kar, yerleşim alanlarına düşmezken, yağmurla beraber esen şiddetli rüzgar, özellikle Bornova Evka 3, Evka 4 gibi yüksek mahallelerde vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 30 Aralık 2019 Pazartesi 14:50
Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2019 Pazartesi 14:52