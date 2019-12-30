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Haberler > Galeri > İzmir'in dağları karla kaplandı! Rüzgar zor anlar yaşattı

İzmir'in dağları karla kaplandı! Rüzgar zor anlar yaşattı

Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, İzmir'in dağlarını da beyaza bürüdü.

Kent merkezini çevreleyen Nif Dağı ve Yamanlar Dağı, Bornova'ya bağlı Eğridere Mahallesi'nin yüksek kesimleri ve Urla'nın tepelerine kar yağdı. Kar, yerleşim alanlarına düşmezken, yağmurla beraber esen şiddetli rüzgar, özellikle Bornova Evka 3, Evka 4 gibi yüksek mahallelerde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2019 Pazartesi 14:50 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2019 Pazartesi 14:52
İzmir'in dağları karla kaplandı! Rüzgar zor anlar yaşattı

Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, İzmir'in dağlarını da beyaza bürüdü.

HAVA NASIL OLACAK? İZMİR VE EGE HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

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İzmir'in dağları karla kaplandı! Rüzgar zor anlar yaşattı

Kent merkezini çevreleyen Nif Dağı ve Yamanlar Dağı, Bornova'ya bağlı Eğridere Mahallesi'nin yüksek kesimleri ve Urla'nın tepelerine kar yağdı.

HAVA NASIL OLACAK? İZMİR VE EGE HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

İzmir'in dağları karla kaplandı! Rüzgar zor anlar yaşattı

Kar, yerleşim alanlarına düşmezken, yağmurla beraber esen şiddetli rüzgar, özellikle Bornova Evka 3, Evka 4 gibi yüksek mahallelerde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

HAVA NASIL OLACAK? İZMİR VE EGE HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

İzmir'in dağları karla kaplandı! Rüzgar zor anlar yaşattı

HAVA NASIL OLACAK? İZMİR VE EGE HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

İzmir'in dağları karla kaplandı! Rüzgar zor anlar yaşattı

HAVA NASIL OLACAK? İZMİR VE EGE HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

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