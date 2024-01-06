İzmir'in depreme dayanıklı ilçeleri belli oldu!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de nerede deprem oldu? İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu? İzmir'de ne zaman deprem oldu? İzmir'de büyük deprem ne zaman olacak? sorularının yanıtı Aliağa merkezli sarsıntının ardından araştırılmaya başlandı. Bu sebeple Türkiye'yi sarsan asrın felaketinin ardından İzmir'in depreme dayanıklı ilçeleri merak ediliyor. İzmir'in depreme en dayanıklı ilçeleri nereler? İzmir'de deprem ne zaman olur? İzmir'de fay hattı nereden geçiyor? İzmir'de deprem riski olan ilçeler hangileri? İzmir deprem bölgesi mi, İzmir'den diri fay geçiyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir'de en riskli ilçeler nereler? sorularının yanıtı bu haberde. İşte MTA fay haritasına göre İzmir'de deprem riski olan ilçeler....