İzmir’in depreme dayanıklı ilçeleri belli oldu! Bu semtler güvenli alanlar

İzmir'de büyük deprem ne zaman olacak? sorularının yanıtı bugün sabah saatlerde Adana'da yaşanan sarsıntının ardından araştırılmaya başlandı. Peki İzmir'in depreme en dayanıklı ilçeleri nereler? İzmir'de deprem olur mu, ne zaman olur? İzmir'de fay hattı nereden geçiyor? İzmir'de deprem riski olan ilçeler hangileri? İzmir deprem bölgesi mi, İzmir'den diri fay geçiyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir'de en riskli ilçeler nereler? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 12:41 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 12:45