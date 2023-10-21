İzmir'in depreme dayanıklı ilçeleri belli oldu! Bu semtler güvenli alanlar

İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de nerede deprem oldu? İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu? İzmir'de ne zaman deprem oldu? İzmir'de büyük deprem ne zaman olacak? sorularının yanıtı Buca merkezli sarsıntının ardından araştırılmaya başlandı. Bu sebeple Türkiye'yi sarsan asrın felaketinin ardından İzmir'in depreme dayanıklı ilçeleri merak ediliyor. İzmir'in depreme en dayanıklı ilçeleri nereler? İzmir'de deprem olur mu, ne zaman olur? İzmir'de fay hattı nereden geçiyor? İzmir'de deprem riski olan ilçeler hangileri? İzmir deprem bölgesi mi, İzmir'den diri fay geçiyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir'de en riskli ilçeler nereler? sorularının yanıtı bu haberde. İşte MTA fay haritasına göre İzmir'de deprem riski olan ilçeler....