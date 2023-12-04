İzmir’in depreme dayanıklı ilçeleri belli oldu!

Son dakika İstanbul deprem haberleri: Bursa'nın Mudanya ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde ve 3 dakika arayla 2 deprem olduğunu ve 2. depremin büyüklüğünün 4.5 olduğunu bildirdi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

Depremin ardından vatandaşlar İstanbul'da İzmir'de depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İzmir'de fay hattı nereden geçiyor? İzmir'de deprem ne olur mu, ne zaman olur? sorularının yanıtını merak etmeye başladı. İşte detaylar...