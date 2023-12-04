İzmir’in depreme dayanıklı ilçeleri belli oldu!

Son dakika haberi... İstanbul'da bugün (4 Aralık Pazartesi) 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bursa'nın Gemlik ilçesinin merkez üssü olduğu deprem büyük korku ve panik yarattı. Depremin ardından İzmirli vatandaşlar depreme dayanıklı ilçeleri merak etmeye başladı. Peki İzmir'in depreme en dayanıklı ilçeleri nereler? İzmir'de deprem olur mu, ne zaman olur? İzmir'de fay hattı nereden geçiyor? İzmir'de deprem riski olan ilçeler hangileri? İzmir deprem bölgesi mi, İzmir'den diri fay geçiyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir'de en riskli ilçeler nereler? sorularının yanıtı bu haberde. İşte MTA fay haritasına göre İzmir'de deprem riski olan ilçeler....
Giriş Tarihi: 4 Aralık 2023 Pazartesi 11:25 Güncelleme Tarihi: 4 Aralık 2023 Pazartesi 11:45