  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir'in depreme dayanıklı ilçeleri belli oldu! İşte İzmir'in en risksiz ilçeleri...

İzmir'in depreme dayanıklı ilçeleri belli oldu! İşte İzmir'in en risksiz ilçeleri...

Son dakika İzmir deprem haberleri... İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de nerede deprem oldu? İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu? İzmir'de ne zaman deprem oldu? İzmir'de büyük deprem ne zaman olacak? sorularının yanıtı Menderes merkezli sarsıntının ardından araştırılmaya başlandı. Bu sebeple İzmir'in depreme dayanıklı ilçeleri merak ediliyor. Peki İzmir'in depreme en dayanıklı ilçeleri nereler? - İzmir'de fay hattı nereden geçiyor? İzmir'de deprem riski olan ilçeler hangileri? İzmir deprem bölgesi mi, İzmir'den diri fay geçiyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir'de en riskli ilçeler nereler? sorularının yanıtı bu haberde. İşte MTA fay haritasına göre İzmir'de deprem riski olan ilçeler....

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 08:50 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 08:54

İzmir’in depreme dayanıklı ilçeleri belli oldu! İşte İzmir’in en risksiz ilçeleri...

Son dakika deprem haberleri... İzmir'de bu sabah 08:19 sıralarında Menderes merkezli sarsıntının ardından depreme dayanaklı ilçeler merak konusu oldu. Peki İzmir'de depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İzmir'de fay hattı nereden geçiyor? İzmir'de deprem ne olur mu, ne zaman olur? sorularının yanıtını bu haberde derlerdik. İşte detaylar...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’in depreme dayanıklı ilçeleri belli oldu! İşte İzmir’in en risksiz ilçeleri...

İZMİR DEPREM BÖLGESİ Mİ, İZMİR'DEN DİRİ FAY GEÇİYOR MU?

Birinci derece deprem kuşağında yer alan İzmir'e ilişkin olarak da önemli uyarılarda bulunan Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "İzmir'den kuşkumuz var. Bunu dediğimizde, 'Hemen yarın deprem olacak, eve girmeyin' demiyoruz. İzmir'den endişemiz var. Neden? Canlı faylar var. Canlı fay demek, günün birinde tekerrür periyodu doğduğunda harekete geçip deprem üretebilir. Bu faylar özellikle çevrede olan faylarla tetiklenebilir, stresleri artmış olabilir. Daha önce Sisam'da olan depremde, bu fayların önemli bir kısmı yüklendi. Kendileri zaten bir stres, zaman geçtikçe yüklüyorlar. Bir de çevredeki depremlerden stres geldiği zaman yükleniyorlar" dedi.

İzmir’in depreme dayanıklı ilçeleri belli oldu! İşte İzmir’in en risksiz ilçeleri...

İzmir bölgesinde de deprem riski olduğuna dikkat çeken Naci Görür şöyle konuştu: "İzmir Körfez de büyük bir fay var. İzmir fayı ciddi bir fay ve 7 ve üzerinde bir deprem üretebilir. Nitekim, Körfez alanı 70 kilometre olmasına rağmen 117 kişi hayatını kaybetti. O bölge zayıf zemin. İzmir bölgesinde yaklaşık 12-13 tane aktif fay var."

İzmir’in depreme dayanıklı ilçeleri belli oldu! İşte İzmir’in en risksiz ilçeleri...

İZMİR'DE DEPREM NE OLUR MU, NE ZAMAN OLUR?

Artık fay-deprem tartışmasını bırakalım, İzmir gerçek anlamıyla deprem kenti. Çok az kentte bu kadar az aktif fay sistemi var, bunlar bugün olmazsa yarın, elbet deprem yaratacak. O zaman üzüleceğiz. Sisam depreminde 70-80 kilometre mesafede 117 kişi öldü. Burayı deprem dirençli yapmak lazım."

İzmir’in depreme dayanıklı ilçeleri belli oldu! İşte İzmir’in en risksiz ilçeleri...

İZMİR'DE FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

"İzmir'de 7 veya daha üstündeki büyüklükte deprem olmaz" yaklaşımının doğru olamayacağını söyleyen Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Zafer Akçığ, kentte tehlike arz eden 4 önemli fay bulunduğunu belirtti.

  • SON DAKİKA