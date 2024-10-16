  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Galeri

İzmir'in depreme dayanıklı ilçeleri nereler? İşte İzmir'de deprem riskinin en az olacağı ilçeler...

Son dakika deprem haberleri... Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? sorularının yanıtı Malatya'nın Kale ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından araştırılmaya başlandı. Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve Elazığ'ın etkilendiği depremin ardından İzmir'deki vatandaşlar İzmir'in depreme en dayanıklı ilçelerini araştırıyor. İşte İzmir'deki deprem riskinin en az olduğu ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’in depreme dayanıklı ilçeleri nereler? İşte İzmir’de deprem riskinin en az olacağı ilçeler...

Son dakika deprem haberleri... Malatya'nın Kale ilçesi merkezli sarsıntının ardından depreme dayanaklı ilçeler merak konusu oldu. Peki İzmir'de depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İzmir'de fay hattı nereden geçiyor? İzmir'de deprem ne olur mu, ne zaman olur? sorularının yanıtını bu haberde derlerdik. İşte detaylar...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’in depreme dayanıklı ilçeleri nereler? İşte İzmir’de deprem riskinin en az olacağı ilçeler...

İZMİR DEPREM BÖLGESİ Mİ, İZMİR'DEN DİRİ FAY GEÇİYOR MU?

Birinci derece deprem kuşağında yer alan İzmir'e ilişkin olarak da önemli uyarılarda bulunan Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "İzmir'den kuşkumuz var. Bunu dediğimizde, 'Hemen yarın deprem olacak, eve girmeyin' demiyoruz. İzmir'den endişemiz var. Neden? Canlı faylar var. Canlı fay demek, günün birinde tekerrür periyodu doğduğunda harekete geçip deprem üretebilir. Bu faylar özellikle çevrede olan faylarla tetiklenebilir, stresleri artmış olabilir. Daha önce Sisam'da olan depremde, bu fayların önemli bir kısmı yüklendi. Kendileri zaten bir stres, zaman geçtikçe yüklüyorlar. Bir de çevredeki depremlerden stres geldiği zaman yükleniyorlar" dedi.

İzmir’in depreme dayanıklı ilçeleri nereler? İşte İzmir’de deprem riskinin en az olacağı ilçeler...

İzmir bölgesinde de deprem riski olduğuna dikkat çeken Naci Görür şöyle konuştu: "İzmir Körfez de büyük bir fay var. İzmir fayı ciddi bir fay ve 7 ve üzerinde bir deprem üretebilir. Nitekim, Körfez alanı 70 kilometre olmasına rağmen daha önceki depremde 117 kişi hayatını kaybetti. O bölge zayıf zemin. İzmir bölgesinde yaklaşık 12-13 tane aktif fay var."

İzmir’in depreme dayanıklı ilçeleri nereler? İşte İzmir’de deprem riskinin en az olacağı ilçeler...

İZMİR'DE DEPREM NE OLUR MU, NE ZAMAN OLUR?

Artık fay-deprem tartışmasını bırakalım, İzmir gerçek anlamıyla deprem kenti. Çok az kentte bu kadar az aktif fay sistemi var, bunlar bugün olmazsa yarın, elbet deprem yaratacak. O zaman üzüleceğiz. Sisam depreminde 70-80 kilometre mesafede 117 kişi öldü. Burayı deprem dirençli yapmak lazım."

İZMİR'DE FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

"İzmir'de 7 veya daha üstündeki büyüklükte deprem olmaz" yaklaşımının doğru olamayacağını söyleyen Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Zafer Akçığ, kentte tehlike arz eden 4 önemli fay bulunduğunu belirtti.

İzmir’in depreme dayanıklı ilçeleri nereler? İşte İzmir’de deprem riskinin en az olacağı ilçeler...

Seferihisar-Karaburun, Tuzla, İzmir ve Foça faylarının tehlikeli olduğunu belirten Akçığ, kentte deprem açısından en riskli yerleşim yerlerinin Bostanlı, Alaybey ve Mavişehir gibi deniz kenarı düz alanlar, en güvenli yerleşim yerlerinin ise dağlık kesimler olduğunu söyledi.

İZMİR'DE DEPREM RİSKİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

Deprem açısından yüksek riskli bölgeleri araştıran uzmanlar deprem anında en çok etkilenecek olan ilçeler arasında; Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Menemen, Konak, Alsancak, Altındağ gibi bölgeleri işaret etmektedir.