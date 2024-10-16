İzmir’in depreme dayanıklı ilçeleri nereler? İşte İzmir’de deprem riskinin en az olacağı ilçeler...

Seferihisar-Karaburun, Tuzla, İzmir ve Foça faylarının tehlikeli olduğunu belirten Akçığ, kentte deprem açısından en riskli yerleşim yerlerinin Bostanlı, Alaybey ve Mavişehir gibi deniz kenarı düz alanlar, en güvenli yerleşim yerlerinin ise dağlık kesimler olduğunu söyledi.
İZMİR'DE DEPREM RİSKİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?
Deprem açısından yüksek riskli bölgeleri araştıran uzmanlar deprem anında en çok etkilenecek olan ilçeler arasında; Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Menemen, Konak, Alsancak, Altındağ gibi bölgeleri işaret etmektedir.