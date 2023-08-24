İzmir’in depreme en dayanıklı ilçeleri belli oldu! Bu semtler güvenli alanlar

Yürekler ağza getiren sarsıntıların ardından İzmir'in depreme dayanıklı ilçeleri merak ediliyor. İzmir'in depreme en dayanıklı ilçeleri nereler? İzmir'de deprem olur mu, ne zaman olur? İzmir'de fay hattı nereden geçiyor? İzmir'de deprem riski olan ilçeler hangileri? İzmir deprem bölgesi mi, İzmir'den diri fay geçiyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir'de en riskli ilçeler nereler? sorularının yanıtı bu haberde. İşte MTA fay haritasına göre İzmir'de deprem riski olan ilçeler....
Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 09:41 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 09:50