İzmir'in en iyileri! Bu üç lezzeti tatmadan "İzmir'i gezdim" demeyin

İzmir mutfağı denince akla gelen onlarca seçenek olsa da, şehrin ruhunu en iyi yansıtan ve "olmazsa olmaz" diyebileceğimiz en iyi üç lezzet var. İşte sadece damağınızda değil ruhunuzda da iz bırakacak o lezzetler...

Giriş Tarihi :

İzmir'in en iyileri! Bu üç lezzeti tatmadan İzmir'i gezdim demeyin

Gastronomi rotanızı Ege'ye çevirme vakti geldi. İzmir'in vazgeçilmez üçlüsünü keşfetmeye hazır mısınız? Başlıyoruz...

Boyoz...

Sabah kahvaltıları boyozla şenleniyor.

İzmir'in tartışmasız en ikonik lezzetidir. Bu lezzet incecik hamur katmanlarından oluşuyor.

Bu kısmı es geçmeyin! Yanında mutlaka karabiberli haşlanmış yumurta ve demli bir çay ile tüketilir.

Nerede Yenir? Alsancak, Tarihi Kemeraltı fırınları en popüler adreslerdir.

İzmir Bombası...
Son yıllarda popülerliği tüm Türkiye'ye yayılan, İzmir kökenli bir tatlıdır. İncecik, adeta kağıt gibi bir hamurun içinde akışkan, bol çikolata kreması bulunur.

Özelliği: Sıcak tüketildiğinde içindeki çikolatanın akışkanlığı gerçek "bomba" etkisini yaratır.

Alternatif: Eğer sakatat seviyorsanız, bu üçüncü sırayı mutlaka İzmir Söğüş ile değiştirmelisiniz.

İzmir Kumru...
Diğer sandviçlerden farkı, özel nohut mayalı ekmeğidir. Hem kahvaltılık (soğuk) hem de "çeşme kumrusu" olarak bilinen sıcak versiyonuyla meşhurdur.

İçeriği: Sıcak versiyonunda kömür ateşinde pişmiş sucuk, salam, kaşar peyniri ve domates bulunur.
Farkı: Ekmeğinin kendine has susamlı dokusu ve hafif tatlımsı aromasıdır.

Bir lezzete daha yer verelim

İzmir gevreği...
İzmirli için o "simit" değildir, gevrektir. Pekmezli suda haşlanıp sonra fırınlandığı için daha çıtır ve koyu renklidir.

Sabahları fırından yeni çıkmış sıcak bir gevrek, İzmir'in en sade ama en etkileyici tatlarından biridir.