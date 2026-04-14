HaberlerGaleri İzmir'in en lezzetli yemekleri | Sokak lezzetlerinden zeytinyağlılara: İzmir mutfağı
İzmir'in en lezzetli yemekleri | Sokak lezzetlerinden zeytinyağlılara: İzmir mutfağı
Zeytinyağlılardan sokak lezzetlerine uzanan geniş yelpazesiyle dikkat çeken İzmir mutfağı, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Boyozdan kumruya, şevketi bostandan sakızlı tatlılara kadar uzanan bu eşsiz lezzetler, şehrin gastronomi kültürünü keşfetmek isteyenler için adeta bir rehber niteliğinde. İşte İzmir'in lezzetleri...
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Boyoz İzmir denince ilk akla gelen. Sabah erken saatlerde sıcak sıcak, yanında haşlanmış yumurta ve çayla efsane oluyor.
Kumru Susamlı özel ekmeğiyle yapılan bu sandviç; sucuk, salam ve eritilmiş peynirle tam bir sokak lezzeti.
İzmir Köfte Fırında patates ve domates sosuyla pişen bu köfte, ev yemeği tadında ama restoranlarda da çok iyi yapılır. Klasik ama asla sıkıcı değil.
Zeytinyağlı Enginar Ege mutfağının zarif yüzü. Dereotu, bezelye ve havuçla hazırlanan bu yemek hem hafif hem çok aromatik.
Şevketi Bostan Biraz daha "yerel" kalan ama en özel yemeklerden biri. Kuzu etiyle pişirilen bu ot yemeği, Ege'nin doğallığını tabağa taşıyor.
Midye Dolma Kordon'da yürürken yenmeden olmaz. Limon sıkıp arka arkaya yemek İzmir ritüeli gibi.
Sakızlı Muhallebi Damla sakızının o kendine has aromasıyla tatlıyı bambaşka bir seviyeye çıkarıyor.
Kabak Çiçeği Dolması Ege Bölgesi'nde bilinen ve İzmir mutfağında mevsiminde sıklıkla tüketilen bir yemektir.
Zeytinyağlı Taze Bakla Bakla geleneksel İzmir mutfağında sevilerek tüketilen zeytinyağlı yemeklerden biridir.
Cibez (Cibes) Salatası Ege Bölgesi'nde sıklıkla rastlanan bir bitkidir. Karnabahar, lahana, karalahana gibi sebzelerin topraktan söküldükten sonra, toprakta kalan köklerinden büyüyen kısmına cibez denir.
Tire şiş köfte Tire kebabı da denilen Tire şiş köfte; dananın özel yerlerinden alınan etlerin iki kere çekildikten sonra bir gece buzdolabında dinlendirip, üçüncü kez tekrar çekildikten sonra elde edilen kıymanın sadece tuz ile yoğrulup özel yapılmış çelik şişlere köfte şeklinde sarılması ile hazırlanır.
Kuyu Kebabı (Tak Tak Kebabı) Kuyu Kebabı (Tak Tak Kebabı) İzmir'in Tire İlçesi'ne has bir lezzettir.
Deniz Börülcesi Salatası Deniz kenarına yakın yerlerde, özellikle deniz suyunun gel git yaptıktan sonra suyun çekildiği yerlerde yetişen kendinden tuzlu, yabani bir bitkidir. Doğada mayıs ayından sonra görülmeye başlanır. İzmir'de bu bitki hem salata hem de meze olarak tüketilmektedir.
Radika(Hindiba) Salatası İzmir'deki söyleniş biçimi ile radika; bahar aylarında tarla kıyılarında, yol kenarlarında, çayırlarda görülen yabani bir bitkidir.
Otlu kol böreği İzmir'de en çok yapılan böreklerden biri olan kol böreği ıspanaklı olabildiği gibi, mevsimine göre toplanan ya da pazarlardan satın alınan karışık böreklik otlarla da yapılabilir.