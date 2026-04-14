İzmir'in en lezzetli yemekleri | Sokak lezzetlerinden zeytinyağlılara: İzmir mutfağı

Zeytinyağlılardan sokak lezzetlerine uzanan geniş yelpazesiyle dikkat çeken İzmir mutfağı, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Boyozdan kumruya, şevketi bostandan sakızlı tatlılara kadar uzanan bu eşsiz lezzetler, şehrin gastronomi kültürünü keşfetmek isteyenler için adeta bir rehber niteliğinde. İşte İzmir'in lezzetleri...

Boyoz
İzmir denince ilk akla gelen. Sabah erken saatlerde sıcak sıcak, yanında haşlanmış yumurta ve çayla efsane oluyor.

Kumru
Susamlı özel ekmeğiyle yapılan bu sandviç; sucuk, salam ve eritilmiş peynirle tam bir sokak lezzeti.

İzmir Köfte
Fırında patates ve domates sosuyla pişen bu köfte, ev yemeği tadında ama restoranlarda da çok iyi yapılır. Klasik ama asla sıkıcı değil.

Zeytinyağlı Enginar
Ege mutfağının zarif yüzü. Dereotu, bezelye ve havuçla hazırlanan bu yemek hem hafif hem çok aromatik.

Şevketi Bostan
Biraz daha "yerel" kalan ama en özel yemeklerden biri. Kuzu etiyle pişirilen bu ot yemeği, Ege'nin doğallığını tabağa taşıyor.

Midye Dolma
Kordon'da yürürken yenmeden olmaz. Limon sıkıp arka arkaya yemek İzmir ritüeli gibi.

Sakızlı Muhallebi
Damla sakızının o kendine has aromasıyla tatlıyı bambaşka bir seviyeye çıkarıyor.

Kabak Çiçeği Dolması
Ege Bölgesi'nde bilinen ve İzmir mutfağında mevsiminde sıklıkla tüketilen bir yemektir.

Zeytinyağlı Taze Bakla
Bakla geleneksel İzmir mutfağında sevilerek tüketilen zeytinyağlı yemeklerden biridir.

Cibez (Cibes) Salatası
Ege Bölgesi'nde sıklıkla rastlanan bir bitkidir. Karnabahar, lahana, karalahana gibi sebzelerin topraktan söküldükten sonra, toprakta kalan köklerinden büyüyen kısmına cibez denir.

Tire şiş köfte
Tire kebabı da denilen Tire şiş köfte; dananın özel yerlerinden alınan etlerin iki kere çekildikten sonra bir gece buzdolabında dinlendirip, üçüncü kez tekrar çekildikten sonra elde edilen kıymanın sadece tuz ile yoğrulup özel yapılmış çelik şişlere köfte şeklinde sarılması ile hazırlanır.

Kuyu Kebabı (Tak Tak Kebabı)
Kuyu Kebabı (Tak Tak Kebabı) İzmir'in Tire İlçesi'ne has bir lezzettir.

Deniz Börülcesi Salatası
Deniz kenarına yakın yerlerde, özellikle deniz suyunun gel git yaptıktan sonra suyun çekildiği yerlerde yetişen kendinden tuzlu, yabani bir bitkidir. Doğada mayıs ayından sonra görülmeye başlanır. İzmir'de bu bitki hem salata hem de meze olarak tüketilmektedir.

Radika(Hindiba) Salatası
İzmir'deki söyleniş biçimi ile radika; bahar aylarında tarla kıyılarında, yol kenarlarında, çayırlarda görülen yabani bir bitkidir.

Otlu kol böreği
İzmir'de en çok yapılan böreklerden biri olan kol böreği ıspanaklı olabildiği gibi, mevsimine göre toplanan ya da pazarlardan satın alınan karışık böreklik otlarla da yapılabilir.