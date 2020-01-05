İzmir'in en popüler köyü Şirince'nin tarihi

Antik dönemin efsanevi kenti Efes'ten ayrılan bir grup insanın kurduğu dağ başındaki küçücük köy, uzun yıllar Kırkınca ve Çirkince gibi isimlerle anıldı. Belki sadece bu yüzden yıllarca dikkat çekmeyen Ege'nin bu sade ve sakin köyünün kaderi, isminin Şirince yapılmasından sonra değişti ve köy artık çok popüler oldu. Selçuk'a sadece 8 kilometre mesafede olmasına rağmen 15 yıl öncesine kadar çarşısında neredeyse yemek yenecek yer olmayan, konaklama olanağının pek kısıtlı olduğu Şirince, bugünlerde gurmelere hitap edebilecek restoranlardan, içinde hamamı, jakuzisi bulunan pansiyonlara kadar pek çok farklı seçenek sunuyor.