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İzmir'in en popüler köyü Şirince'nin tarihi

Antik dönemin efsanevi kenti Efes'ten ayrılan bir grup insanın kurduğu dağ başındaki küçücük köy, uzun yıllar Kırkınca ve Çirkince gibi isimlerle anıldı. Belki sadece bu yüzden yıllarca dikkat çekmeyen Ege'nin bu sade ve sakin köyünün kaderi, isminin Şirince yapılmasından sonra değişti ve köy artık çok popüler oldu. Selçuk'a sadece 8 kilometre mesafede olmasına rağmen 15 yıl öncesine kadar çarşısında neredeyse yemek yenecek yer olmayan, konaklama olanağının pek kısıtlı olduğu Şirince, bugünlerde gurmelere hitap edebilecek restoranlardan, içinde hamamı, jakuzisi bulunan pansiyonlara kadar pek çok farklı seçenek sunuyor.

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2020 Pazar 00:51
İzmir'in en popüler köyü Şirince'nin tarihi

Anadolu'nun en zengin ve görkemli antik kentlerinden biri olan Efes, bu zenginliğini önemli ölçüde limanına borçluydu.
İyon Birliği'nin bu muhteşem kenti, Ege Denizi'ndeki yerleşimlerden gelen malları Anadolu'ya, Anadolu'nun zenginliklerini de Ege Denizi'ne taşıyan gemilerin ödediği vergilerle uzun yıllar zenginlik içinde yaşadı. Suyla gelen bu zenginliğin sonunu yine
su hazırladı.

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İzmir'in en popüler köyü Şirince'nin tarihi

DİRİK'TEN SONRA
Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonlar, zamanla Efes'in denizle olan bağlantısını kesti. Bir zamanların zengin liman kenti, artık denize uzaktan bakar olmuştu. Alüvyonlar Efes'ten sadece suyu uzaklaştırmakla kalmamış; parayı, dolayısıyla zenginliği de uzaklaştırmıştı. İşte bu yoksulluk yıllarında Efes'ten ayrılan bir grup insan, bugün Şirince'nin bulunduğu yerde bir yerleşim
kurdu. Bu yerleşim "Dağdaki Efes" olarak adlandırıldı. Bölgenin o günden sonra pek çok kez değişen adı, geçtiğimiz yüzyıl haritalarında Kırkıca ve Kırkınca olarak geçer.

İzmir'in en popüler köyü Şirince'nin tarihi

Şirince'nin aldığı isimler arasında öyküsü en ilginç olanı ise Çirkince'dir. Anlatılanlara göre geçmişte burada yaşayanlar Selçuk'a indiklerinde "Köyünüz nasıl?" diye soranlara; "Çirkince" cevabını vermişler. Köylerinin güzelliğini insanlardan saklamak için kullandıkları bu tanımlama zaman içinde köyün adı oluvermiş. Köy, Cumhuriyet'in ilk yıllarında, dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik Paşa'nın ziyaretine kadar da bu adla anılmış.

İzmir'in en popüler köyü Şirince'nin tarihi

Köyün güzelliğini gören vali, bu adın buraya uygun olmadığını söyleyerek köyün adını 'Şirince' olarak değiştirmiş. Ancak adının değişmesiyle Şirincelilerin kaderi de değişmeye başlamış. Asıl değişiklik ise nüfus değişimi, yani mübadele ile yaşanmış. Hem gidenlerin hem de gelenlerin, kaderleriyle birlikte yaşamları da değişime uğramış. 30 Kasım 1923 tarihinde Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan mübadele anlaşması sonucu, Şirince'de yaşayan Rumlar, Yunanistan'ın çeşitli bölgelerine giderken; Selanik, Manastır gibi kentlerden gelen Türkler de Şirince'ye yerleşmişler.

İzmir'in en popüler köyü Şirince'nin tarihi

YENİDEN KEŞFEDİLDİ
Selçuk'a sadece 8 kilometre mesafede olmasına rağmen uzun yıllar sessizce yaşamını sürdüren Şirince, son yıllarda adeta yeniden keşfedildi. 15 yıl öncesine kadar çarşısında neredeyse yemek yenecek yer olmayan, konaklama olanağının
pek kısıtlı olduğu Şirince, bugünlerde gurmelere hitap edebilecek restoranlardan, içinde hamamı, jakuzili pansiyonlara
kadar pek çok seçenek sunuyor.

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